https://ria.ru/20211228/podarok-1761897818.html
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год - РИА Новости, 28.12.2021
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год
По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:00
2021-12-28T08:00
2021-12-28T08:12
наука
технологии
apple
huawei technologies
google android
apple iphone
superjob
новый год
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных моделях, которые вас не разорят и очень порадуют того, кого вы собираетесь поздравить.Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFCЦена: от 4000 рублейXiaomi в очередной раз обновила популярную серию умных браслетов. Шестое поколение повторило путь "четверки" — сначала китайцы показали версию без NFC и только через полгода представили браслет, способный бесконтактно расплачиваться. Правда, есть ограничения: это не полноценные умные часы, поэтому удобства тут меньше, а использовать функцию смогут только владельцам карточек MasterCard. Если же такая опция не нужна, то сэкономите — это единственное отличие версий. Xiaomi Mi Smart Band 6 дали увеличенный AMOLED-дисплей, с помощью которого управлять разросшимся функционалом удобнее. Датчики для отслеживания физического состояния пополнились модным пульсоксиметром, но производитель предупреждает, что воспринимать показания насыщения крови кислородом нужно как справочные, а не медицинские данные. Приложение Mi Fit предоставляет обширную статистику о пройденных шагах, сожженных калориях и прочем. С браслета получится даже управлять камерой смартфона. Все это великолепие работает на одном заряде до десяти дней — далекие предки Mi Smart Band 6 могли и больше, но сейчас это неплохая автономность. Посетовать можно лишь на задумчивую анимацию интерфейса.Беспроводные наушники Honor Earbuds 2 LiteЦена: от 4600 рублейБеспроводных наушников не бывает много, тем более если они еще и с активным шумоподавлением. Доступная tws-гарнитура от ставшего независимым от Huawei бренда Honor получила джентльменский набор такой портативной акустики. Это довольно легкие внутриканальные "затычки" с силиконовыми амбушюрами — что не только гарантирует удобную посадку, но и усиливает систему ANC. Активный шумодав справляется с низкочастотным звуком, например с гулом улицы. А вот дверной звонок или плач ребенка вы услышите, впрочем, это к лучшему. Есть и режим прозрачности, когда микрофоны, наоборот, усиливают внешний звук. Музыку Honor Earbuds 2 Lite воспроизводят довольно невыразительно — звук без перекосов вроде сильного баса понравится тем, кто слушает аудиокниги или музыку из потоковых сервисов. Аудиофилам же вряд ли модель подойдет: нет поддержки кодека aptX. Неплохая автономность — с подзарядкой от кейса примерно сутки. Заряжается гарнитура быстро с помощью кабеля USB-C.Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery PackЦена: от 7500 рублейПодарок, от которого будет в восторге любой поклонник Apple с iPhone 12/13. В этой "банке силы" есть поддержка универсального протокола беспроводной зарядки Qi, значит, запитать от нее можно любое совместимое устройство. Но все-таки создана она в рамках экосистемы MagSafe — зарядки с магнитным креплением (и красивой анимацией подключения). Apple предлагает использовать внешний аккумулятор так: коробочка примагничивается к спинке смартфона, начинается зарядка. Правда, малоэффективная: MagSafe Battery Pack получил батарейку реальной емкостью 1460 мАч, чего хватит на 50-60 процентов для iPhone 13. Но это при весе чуть больше 100 граммов и размере с банковскую карту. Заряжать аккумулятор предлагают шнуром с коннектором Lightning — USB-C медленно проникает в мир iPhone.ТВ-приставка Amazon Fire TV Stick 4KЦена: от 5500 рублейAmazon игнорирует российский рынок, но многие "железки" этой американской компании пользуются в России устойчивым спросом. Например, миниатюрная приставка, превращающая практически любой современный телевизор в умное устройство с выходом в интернет. Функционал Fire TV Stick 4K настолько широк, что даже владельцы смарт-ТВ сознательно отказываются от встроенной системы в пользу "свистка" от Amazon. Потребуется лишь свободный HDMI-вход, даже внешнего питания не нужно. Управление — с пульта. Приставка работает не только со стриминговым сервисом Amazon (который запустить в России довольно хлопотно). Более того, в стике — слегка "допиленный" Android, значит, можно установить сторонние приложения. Несмотря на скромную производительность, устройство легко переваривает ролики YouTube в 4K при 60 кадрах в секунду. В целом при бюджетной цене это практически идеальный вариант для того, кто еще пользуется телевизором.Умная колонка VK Капсула миниЦена: от 4900 рублейТемпы распространения умных колонок оказались не столь быстрыми, как обещала реклама пару лет назад, но эта техника заняла свою нишу — и не только дома у гиков. Новый спикер от VK (бывший Mail) создан для голосового помощника Маруся. Она пока отстает по функционалу и смышлености от Алисы "Яндекса", но стремительно сокращает разрыв — можно задать вопрос, узнать погоду, включить музыку или просто поболтать. Благодаря диодному экрану гаджет, например, может стать прикроватными часами. По традиции здесь нет аккумулятора — только от сети. Естественно, без постоянного подключения к интернету по Wi-Fi "VK Капсула мини" превращается в банальную Bluetooth-колонку. Аудиофилам звук вряд ли понравится, остальным же вполне хватит для подкастов или кино. Продвинутым пользователям (а другие редко смотрят в сторону умных колонок) предлагают интегрировать "Капсулу" в систему "умный дом". Это позволит голосовыми командами включать свет или запускать робот-пылесос — массив микрофонов неустанно прослушивают помещение. Есть и специальная кнопка, которая делает колонку "глухой".Зубная щетка Oral-B Smart 5Цена: от 5900 рублейЗубные щетки тоже бывают умными. Для этого есть специальное приложение, где собирается статистика о том, как пользователь соблюдает гигиену полости рта. Oral-B Smart 5 еще и советы раздает, как правильно выполнять столь важную процедуру. Впрочем, прекрасно справляется с чисткой зубов и без постоянного соединения со смартфоном — это самодостаточный гаджет, в отличие от модных фитнес-браслетов и прочей носимой электроники. Пять режимов работы, отличающихся интенсивностью и продолжительностью: умный, детский, 3D, массаж и деликатный. Производитель обещает, что на одном заряде щетка проработает до 48 минут, это 12 дней автономности. Зарядка беспроводная, через фирменный кредл.Беспроводная клавиатура Logitech K380 Multi-DeviceЦена: от 2800 рублейПригодится тем, кто нуждается в портативном гаджете для ввода текста на ноутбуке, планшете, смартфоне. K380 действительно можно положить в рюкзак или сумку, не задумываясь о весе: с батарейками — чуть больше 400 граммов. И да, тут именно AAA-батарейки, а не встроенный литиевый аккумулятор — очень практично. Да и автономность на уровне: до 24 месяцев. Фирменная технология бесшовного переключения между соединенными гаджетами (и даже с продукцией Apple). Как таковой задержки, присущей клавиатурам других производителей, тут нет, но есть неотключаемый тайм-аут, когда K380 уходит в сон. Круглые клавиши выполнены по мембранной технологии, а значит, не будут донимать громкими щелчками. Кому-то не понравится специфическая раскладка, но это плата за компактность. Отсутствие подсветки вряд ли можно назвать недостатком — с диодами получилось бы намного дороже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, huawei technologies, google android, apple iphone, superjob, новый год
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов.
По результатам опроса
, проведенного сервисом SuperJob
, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных моделях, которые вас не разорят и очень порадуют того, кого вы собираетесь поздравить.
Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC
Xiaomi в очередной раз обновила популярную серию умных браслетов. Шестое поколение повторило путь "четверки" — сначала китайцы показали версию без NFC и только через полгода представили браслет, способный бесконтактно расплачиваться. Правда, есть ограничения: это не полноценные умные часы, поэтому удобства тут меньше, а использовать функцию смогут только владельцам карточек MasterCard. Если же такая опция не нужна, то сэкономите — это единственное отличие версий. Xiaomi Mi Smart Band 6 дали увеличенный AMOLED-дисплей, с помощью которого управлять разросшимся функционалом удобнее. Датчики для отслеживания физического состояния пополнились модным пульсоксиметром, но производитель предупреждает, что воспринимать показания насыщения крови кислородом нужно как справочные, а не медицинские данные. Приложение Mi Fit предоставляет обширную статистику о пройденных шагах, сожженных калориях и прочем. С браслета получится даже управлять камерой смартфона. Все это великолепие работает на одном заряде до десяти дней — далекие предки Mi Smart Band 6 могли и больше, но сейчас это неплохая автономность. Посетовать можно лишь на задумчивую анимацию интерфейса.
Беспроводные наушники Honor Earbuds 2 Lite
Беспроводных наушников не бывает много, тем более если они еще и с активным шумоподавлением. Доступная tws-гарнитура от ставшего независимым от Huawei
бренда Honor получила джентльменский набор такой портативной акустики. Это довольно легкие внутриканальные "затычки" с силиконовыми амбушюрами — что не только гарантирует удобную посадку, но и усиливает систему ANC. Активный шумодав справляется с низкочастотным звуком, например с гулом улицы. А вот дверной звонок или плач ребенка вы услышите, впрочем, это к лучшему. Есть и режим прозрачности, когда микрофоны, наоборот, усиливают внешний звук. Музыку Honor Earbuds 2 Lite воспроизводят довольно невыразительно — звук без перекосов вроде сильного баса понравится тем, кто слушает аудиокниги или музыку из потоковых сервисов. Аудиофилам же вряд ли модель подойдет: нет поддержки кодека aptX. Неплохая автономность — с подзарядкой от кейса примерно сутки. Заряжается гарнитура быстро с помощью кабеля USB-C.
Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack
Подарок, от которого будет в восторге любой поклонник Apple с iPhone
12/13. В этой "банке силы" есть поддержка универсального протокола беспроводной зарядки Qi, значит, запитать от нее можно любое совместимое устройство. Но все-таки создана она в рамках экосистемы MagSafe — зарядки с магнитным креплением (и красивой анимацией подключения). Apple предлагает использовать внешний аккумулятор так: коробочка примагничивается к спинке смартфона, начинается зарядка. Правда, малоэффективная: MagSafe Battery Pack получил батарейку реальной емкостью 1460 мАч, чего хватит на 50-60 процентов для iPhone 13. Но это при весе чуть больше 100 граммов и размере с банковскую карту. Заряжать аккумулятор предлагают шнуром с коннектором Lightning — USB-C медленно проникает в мир iPhone.
ТВ-приставка Amazon Fire TV Stick 4K
Amazon игнорирует российский рынок, но многие "железки" этой американской компании пользуются в России
устойчивым спросом. Например, миниатюрная приставка, превращающая практически любой современный телевизор в умное устройство с выходом в интернет. Функционал Fire TV Stick 4K настолько широк, что даже владельцы смарт-ТВ сознательно отказываются от встроенной системы в пользу "свистка" от Amazon. Потребуется лишь свободный HDMI-вход, даже внешнего питания не нужно. Управление — с пульта. Приставка работает не только со стриминговым сервисом Amazon (который запустить в России довольно хлопотно). Более того, в стике — слегка "допиленный" Android
, значит, можно установить сторонние приложения. Несмотря на скромную производительность, устройство легко переваривает ролики YouTube
в 4K при 60 кадрах в секунду. В целом при бюджетной цене это практически идеальный вариант для того, кто еще пользуется телевизором.
Умная колонка VK Капсула мини
Темпы распространения умных колонок оказались не столь быстрыми, как обещала реклама пару лет назад, но эта техника заняла свою нишу — и не только дома у гиков. Новый спикер от VK (бывший Mail) создан для голосового помощника Маруся. Она пока отстает по функционалу и смышлености от Алисы "Яндекса", но стремительно сокращает разрыв — можно задать вопрос, узнать погоду, включить музыку или просто поболтать. Благодаря диодному экрану гаджет, например, может стать прикроватными часами. По традиции здесь нет аккумулятора — только от сети. Естественно, без постоянного подключения к интернету по Wi-Fi "VK Капсула мини" превращается в банальную Bluetooth-колонку. Аудиофилам звук вряд ли понравится, остальным же вполне хватит для подкастов или кино. Продвинутым пользователям (а другие редко смотрят в сторону умных колонок) предлагают интегрировать "Капсулу" в систему "умный дом". Это позволит голосовыми командами включать свет или запускать робот-пылесос — массив микрофонов неустанно прослушивают помещение. Есть и специальная кнопка, которая делает колонку "глухой".
Зубная щетка Oral-B Smart 5
Зубные щетки тоже бывают умными. Для этого есть специальное приложение, где собирается статистика о том, как пользователь соблюдает гигиену полости рта. Oral-B Smart 5 еще и советы раздает, как правильно выполнять столь важную процедуру. Впрочем, прекрасно справляется с чисткой зубов и без постоянного соединения со смартфоном — это самодостаточный гаджет, в отличие от модных фитнес-браслетов и прочей носимой электроники. Пять режимов работы, отличающихся интенсивностью и продолжительностью: умный, детский, 3D, массаж и деликатный. Производитель обещает, что на одном заряде щетка проработает до 48 минут, это 12 дней автономности. Зарядка беспроводная, через фирменный кредл.
Беспроводная клавиатура Logitech K380 Multi-Device
Пригодится тем, кто нуждается в портативном гаджете для ввода текста на ноутбуке, планшете, смартфоне. K380 действительно можно положить в рюкзак или сумку, не задумываясь о весе: с батарейками — чуть больше 400 граммов. И да, тут именно AAA-батарейки, а не встроенный литиевый аккумулятор — очень практично. Да и автономность на уровне: до 24 месяцев. Фирменная технология бесшовного переключения между соединенными гаджетами (и даже с продукцией Apple). Как таковой задержки, присущей клавиатурам других производителей, тут нет, но есть неотключаемый тайм-аут, когда K380 уходит в сон. Круглые клавиши выполнены по мембранной технологии, а значит, не будут донимать громкими щелчками. Кому-то не понравится специфическая раскладка, но это плата за компактность. Отсутствие подсветки вряд ли можно назвать недостатком — с диодами получилось бы намного дороже.