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Наука
https://ria.ru/20211228/podarok-1761897818.html
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год - РИА Новости, 28.12.2021
Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год
По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:00
2021-12-28T08:12
наука
технологии
apple
huawei technologies
google android
apple iphone
superjob
новый год
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных моделях, которые вас не разорят и очень порадуют того, кого вы собираетесь поздравить.Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFCЦена: от 4000 рублейXiaomi в очередной раз обновила популярную серию умных браслетов. Шестое поколение повторило путь "четверки" — сначала китайцы показали версию без NFC и только через полгода представили браслет, способный бесконтактно расплачиваться. Правда, есть ограничения: это не полноценные умные часы, поэтому удобства тут меньше, а использовать функцию смогут только владельцам карточек MasterCard. Если же такая опция не нужна, то сэкономите — это единственное отличие версий. Xiaomi Mi Smart Band 6 дали увеличенный AMOLED-дисплей, с помощью которого управлять разросшимся функционалом удобнее. Датчики для отслеживания физического состояния пополнились модным пульсоксиметром, но производитель предупреждает, что воспринимать показания насыщения крови кислородом нужно как справочные, а не медицинские данные. Приложение Mi Fit предоставляет обширную статистику о пройденных шагах, сожженных калориях и прочем. С браслета получится даже управлять камерой смартфона. Все это великолепие работает на одном заряде до десяти дней — далекие предки Mi Smart Band 6 могли и больше, но сейчас это неплохая автономность. Посетовать можно лишь на задумчивую анимацию интерфейса.Беспроводные наушники Honor Earbuds 2 LiteЦена: от 4600 рублейБеспроводных наушников не бывает много, тем более если они еще и с активным шумоподавлением. Доступная tws-гарнитура от ставшего независимым от Huawei бренда Honor получила джентльменский набор такой портативной акустики. Это довольно легкие внутриканальные "затычки" с силиконовыми амбушюрами — что не только гарантирует удобную посадку, но и усиливает систему ANC. Активный шумодав справляется с низкочастотным звуком, например с гулом улицы. А вот дверной звонок или плач ребенка вы услышите, впрочем, это к лучшему. Есть и режим прозрачности, когда микрофоны, наоборот, усиливают внешний звук. Музыку Honor Earbuds 2 Lite воспроизводят довольно невыразительно — звук без перекосов вроде сильного баса понравится тем, кто слушает аудиокниги или музыку из потоковых сервисов. Аудиофилам же вряд ли модель подойдет: нет поддержки кодека aptX. Неплохая автономность — с подзарядкой от кейса примерно сутки. Заряжается гарнитура быстро с помощью кабеля USB-C.Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery PackЦена: от 7500 рублейПодарок, от которого будет в восторге любой поклонник Apple с iPhone 12/13. В этой "банке силы" есть поддержка универсального протокола беспроводной зарядки Qi, значит, запитать от нее можно любое совместимое устройство. Но все-таки создана она в рамках экосистемы MagSafe — зарядки с магнитным креплением (и красивой анимацией подключения). Apple предлагает использовать внешний аккумулятор так: коробочка примагничивается к спинке смартфона, начинается зарядка. Правда, малоэффективная: MagSafe Battery Pack получил батарейку реальной емкостью 1460 мАч, чего хватит на 50-60 процентов для iPhone 13. Но это при весе чуть больше 100 граммов и размере с банковскую карту. Заряжать аккумулятор предлагают шнуром с коннектором Lightning — USB-C медленно проникает в мир iPhone.ТВ-приставка Amazon Fire TV Stick 4KЦена: от 5500 рублейAmazon игнорирует российский рынок, но многие "железки" этой американской компании пользуются в России устойчивым спросом. Например, миниатюрная приставка, превращающая практически любой современный телевизор в умное устройство с выходом в интернет. Функционал Fire TV Stick 4K настолько широк, что даже владельцы смарт-ТВ сознательно отказываются от встроенной системы в пользу "свистка" от Amazon. Потребуется лишь свободный HDMI-вход, даже внешнего питания не нужно. Управление — с пульта. Приставка работает не только со стриминговым сервисом Amazon (который запустить в России довольно хлопотно). Более того, в стике — слегка "допиленный" Android, значит, можно установить сторонние приложения. Несмотря на скромную производительность, устройство легко переваривает ролики YouTube в 4K при 60 кадрах в секунду. В целом при бюджетной цене это практически идеальный вариант для того, кто еще пользуется телевизором.Умная колонка VK Капсула миниЦена: от 4900 рублейТемпы распространения умных колонок оказались не столь быстрыми, как обещала реклама пару лет назад, но эта техника заняла свою нишу — и не только дома у гиков. Новый спикер от VK (бывший Mail) создан для голосового помощника Маруся. Она пока отстает по функционалу и смышлености от Алисы "Яндекса", но стремительно сокращает разрыв — можно задать вопрос, узнать погоду, включить музыку или просто поболтать. Благодаря диодному экрану гаджет, например, может стать прикроватными часами. По традиции здесь нет аккумулятора — только от сети. Естественно, без постоянного подключения к интернету по Wi-Fi "VK Капсула мини" превращается в банальную Bluetooth-колонку. Аудиофилам звук вряд ли понравится, остальным же вполне хватит для подкастов или кино. Продвинутым пользователям (а другие редко смотрят в сторону умных колонок) предлагают интегрировать "Капсулу" в систему "умный дом". Это позволит голосовыми командами включать свет или запускать робот-пылесос — массив микрофонов неустанно прослушивают помещение. Есть и специальная кнопка, которая делает колонку "глухой".Зубная щетка Oral-B Smart 5Цена: от 5900 рублейЗубные щетки тоже бывают умными. Для этого есть специальное приложение, где собирается статистика о том, как пользователь соблюдает гигиену полости рта. Oral-B Smart 5 еще и советы раздает, как правильно выполнять столь важную процедуру. Впрочем, прекрасно справляется с чисткой зубов и без постоянного соединения со смартфоном — это самодостаточный гаджет, в отличие от модных фитнес-браслетов и прочей носимой электроники. Пять режимов работы, отличающихся интенсивностью и продолжительностью: умный, детский, 3D, массаж и деликатный. Производитель обещает, что на одном заряде щетка проработает до 48 минут, это 12 дней автономности. Зарядка беспроводная, через фирменный кредл.Беспроводная клавиатура Logitech K380 Multi-DeviceЦена: от 2800 рублейПригодится тем, кто нуждается в портативном гаджете для ввода текста на ноутбуке, планшете, смартфоне. K380 действительно можно положить в рюкзак или сумку, не задумываясь о весе: с батарейками — чуть больше 400 граммов. И да, тут именно AAA-батарейки, а не встроенный литиевый аккумулятор — очень практично. Да и автономность на уровне: до 24 месяцев. Фирменная технология бесшовного переключения между соединенными гаджетами (и даже с продукцией Apple). Как таковой задержки, присущей клавиатурам других производителей, тут нет, но есть неотключаемый тайм-аут, когда K380 уходит в сон. Круглые клавиши выполнены по мембранной технологии, а значит, не будут донимать громкими щелчками. Кому-то не понравится специфическая раскладка, но это плата за компактность. Отсутствие подсветки вряд ли можно назвать недостатком — с диодами получилось бы намного дороже.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
технологии, apple, huawei technologies, google android, apple iphone, superjob, новый год
08:00 28.12.2021 (обновлено: 08:12 28.12.2021)
 

Выбираем недорогие гаджеты в подарок на новый, 2022 год

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с подарком
Девушка с подарком - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, гаджет — один из самых желанных новогодних подарков. РИА Новости рассказывает о наиболее популярных моделях, которые вас не разорят и очень порадуют того, кого вы собираетесь поздравить.

Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Цена: от 4000 рублей
© XiaomiXiaomi Mi Smart Band 6 NFC
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC
© Xiaomi
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC
Xiaomi в очередной раз обновила популярную серию умных браслетов. Шестое поколение повторило путь "четверки" — сначала китайцы показали версию без NFC и только через полгода представили браслет, способный бесконтактно расплачиваться. Правда, есть ограничения: это не полноценные умные часы, поэтому удобства тут меньше, а использовать функцию смогут только владельцам карточек MasterCard. Если же такая опция не нужна, то сэкономите — это единственное отличие версий. Xiaomi Mi Smart Band 6 дали увеличенный AMOLED-дисплей, с помощью которого управлять разросшимся функционалом удобнее. Датчики для отслеживания физического состояния пополнились модным пульсоксиметром, но производитель предупреждает, что воспринимать показания насыщения крови кислородом нужно как справочные, а не медицинские данные. Приложение Mi Fit предоставляет обширную статистику о пройденных шагах, сожженных калориях и прочем. С браслета получится даже управлять камерой смартфона. Все это великолепие работает на одном заряде до десяти дней — далекие предки Mi Smart Band 6 могли и больше, но сейчас это неплохая автономность. Посетовать можно лишь на задумчивую анимацию интерфейса.

Беспроводные наушники Honor Earbuds 2 Lite

Цена: от 4600 рублей
© HonorHonor Earbuds 2 Lite
Honor Earbuds 2 Lite
© Honor
Honor Earbuds 2 Lite
Беспроводных наушников не бывает много, тем более если они еще и с активным шумоподавлением. Доступная tws-гарнитура от ставшего независимым от Huawei бренда Honor получила джентльменский набор такой портативной акустики. Это довольно легкие внутриканальные "затычки" с силиконовыми амбушюрами — что не только гарантирует удобную посадку, но и усиливает систему ANC. Активный шумодав справляется с низкочастотным звуком, например с гулом улицы. А вот дверной звонок или плач ребенка вы услышите, впрочем, это к лучшему. Есть и режим прозрачности, когда микрофоны, наоборот, усиливают внешний звук. Музыку Honor Earbuds 2 Lite воспроизводят довольно невыразительно — звук без перекосов вроде сильного баса понравится тем, кто слушает аудиокниги или музыку из потоковых сервисов. Аудиофилам же вряд ли модель подойдет: нет поддержки кодека aptX. Неплохая автономность — с подзарядкой от кейса примерно сутки. Заряжается гарнитура быстро с помощью кабеля USB-C.

Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack

Цена: от 7500 рублей
© AppleApple MagSafe Battery Pack
Apple MagSafe Battery Pack
© Apple
Apple MagSafe Battery Pack
Подарок, от которого будет в восторге любой поклонник Apple с iPhone 12/13. В этой "банке силы" есть поддержка универсального протокола беспроводной зарядки Qi, значит, запитать от нее можно любое совместимое устройство. Но все-таки создана она в рамках экосистемы MagSafe — зарядки с магнитным креплением (и красивой анимацией подключения). Apple предлагает использовать внешний аккумулятор так: коробочка примагничивается к спинке смартфона, начинается зарядка. Правда, малоэффективная: MagSafe Battery Pack получил батарейку реальной емкостью 1460 мАч, чего хватит на 50-60 процентов для iPhone 13. Но это при весе чуть больше 100 граммов и размере с банковскую карту. Заряжать аккумулятор предлагают шнуром с коннектором Lightning — USB-C медленно проникает в мир iPhone.

ТВ-приставка Amazon Fire TV Stick 4K

Цена: от 5500 рублей
© AmazonAmazon Fire TV Stick 4K
Amazon Fire TV Stick 4K
© Amazon
Amazon Fire TV Stick 4K
Amazon игнорирует российский рынок, но многие "железки" этой американской компании пользуются в России устойчивым спросом. Например, миниатюрная приставка, превращающая практически любой современный телевизор в умное устройство с выходом в интернет. Функционал Fire TV Stick 4K настолько широк, что даже владельцы смарт-ТВ сознательно отказываются от встроенной системы в пользу "свистка" от Amazon. Потребуется лишь свободный HDMI-вход, даже внешнего питания не нужно. Управление — с пульта. Приставка работает не только со стриминговым сервисом Amazon (который запустить в России довольно хлопотно). Более того, в стике — слегка "допиленный" Android, значит, можно установить сторонние приложения. Несмотря на скромную производительность, устройство легко переваривает ролики YouTube в 4K при 60 кадрах в секунду. В целом при бюджетной цене это практически идеальный вариант для того, кто еще пользуется телевизором.

Умная колонка VK Капсула мини

Цена: от 4900 рублей
© VK"VK Капсула мини"
VK Капсула мини
© VK
"VK Капсула мини"
Темпы распространения умных колонок оказались не столь быстрыми, как обещала реклама пару лет назад, но эта техника заняла свою нишу — и не только дома у гиков. Новый спикер от VK (бывший Mail) создан для голосового помощника Маруся. Она пока отстает по функционалу и смышлености от Алисы "Яндекса", но стремительно сокращает разрыв — можно задать вопрос, узнать погоду, включить музыку или просто поболтать. Благодаря диодному экрану гаджет, например, может стать прикроватными часами. По традиции здесь нет аккумулятора — только от сети. Естественно, без постоянного подключения к интернету по Wi-Fi "VK Капсула мини" превращается в банальную Bluetooth-колонку. Аудиофилам звук вряд ли понравится, остальным же вполне хватит для подкастов или кино. Продвинутым пользователям (а другие редко смотрят в сторону умных колонок) предлагают интегрировать "Капсулу" в систему "умный дом". Это позволит голосовыми командами включать свет или запускать робот-пылесос — массив микрофонов неустанно прослушивают помещение. Есть и специальная кнопка, которая делает колонку "глухой".

Зубная щетка Oral-B Smart 5

Цена: от 5900 рублей
© Oral-BOral-B Smart 5
Oral-B Smart 5
© Oral-B
Oral-B Smart 5
Зубные щетки тоже бывают умными. Для этого есть специальное приложение, где собирается статистика о том, как пользователь соблюдает гигиену полости рта. Oral-B Smart 5 еще и советы раздает, как правильно выполнять столь важную процедуру. Впрочем, прекрасно справляется с чисткой зубов и без постоянного соединения со смартфоном — это самодостаточный гаджет, в отличие от модных фитнес-браслетов и прочей носимой электроники. Пять режимов работы, отличающихся интенсивностью и продолжительностью: умный, детский, 3D, массаж и деликатный. Производитель обещает, что на одном заряде щетка проработает до 48 минут, это 12 дней автономности. Зарядка беспроводная, через фирменный кредл.

Беспроводная клавиатура Logitech K380 Multi-Device

Цена: от 2800 рублей
© LogitechLogitech K380 Multi-Device
Logitech K380 Multi-Device
© Logitech
Logitech K380 Multi-Device
Пригодится тем, кто нуждается в портативном гаджете для ввода текста на ноутбуке, планшете, смартфоне. K380 действительно можно положить в рюкзак или сумку, не задумываясь о весе: с батарейками — чуть больше 400 граммов. И да, тут именно AAA-батарейки, а не встроенный литиевый аккумулятор — очень практично. Да и автономность на уровне: до 24 месяцев. Фирменная технология бесшовного переключения между соединенными гаджетами (и даже с продукцией Apple). Как таковой задержки, присущей клавиатурам других производителей, тут нет, но есть неотключаемый тайм-аут, когда K380 уходит в сон. Круглые клавиши выполнены по мембранной технологии, а значит, не будут донимать громкими щелчками. Кому-то не понравится специфическая раскладка, но это плата за компактность. Отсутствие подсветки вряд ли можно назвать недостатком — с диодами получилось бы намного дороже.
 
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