https://ria.ru/20211228/planeta-1765833651.html
Гейтс нашел способ спасти Землю
Гейтс предложил способ спасти Землю - РИА Новости, 28.12.2021
Гейтс нашел способ спасти Землю
Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, написал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:39
2021-12-28T14:39
2021-12-28T17:42
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102604/74/1026047491_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55fc7e7be0246b795fc4df401342e3ac.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, написал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в статье для журнала Wired.Предприниматель призвал изменить методы ведения бизнеса, а именно найти способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.По его словам, эта цель вполне достижима, и уже в следующем году произойдут три события, которые ускорят переход к чистой экономике.Прежде всего вопрос изменения климата получит больший вес среди глобальных проблем."После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всем мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", – пояснил бизнесмен.Он считает, что молодые люди, активисты, акционеры и сотрудники из разных стран будут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за достижение реальных результатов в этом направлении.В свою очередь, политические и бизнес-лидеры ответят на эти требования, предоставив конкретные проекты по сокращению выбросов.Он убежден, что частный и государственный секторы начнут использовать свою покупательную способность для создания новых рынков экологически чистых продуктов. Так, они могут закупать парки электромобилей, использовать более чистую сталь и цемент в строительных проектах и получать больше электроэнергии из источников с нулевым выбросом углерода.Кроме того, будут запущены новые операционные модели, чтобы позволить людям создать рынки для продуктов, отвечающих требованиям чистой экономики.
https://ria.ru/20210809/oon-1745070226.html
https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/gibel-1752234418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102604/74/1026047491_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_44df1553b6d34a8494c6880e9a71df96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, билл гейтс, microsoft corporation
14:39 28.12.2021 (обновлено: 17:42 28.12.2021)
Гейтс предложил способ спасти Землю
Основатель Microsoft Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, написал основатель компании Microsoft
, миллиардер Билл Гейтс
в статье для журнала Wired.
Предприниматель призвал изменить методы ведения бизнеса, а именно найти способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.
По его словам, эта цель вполне достижима, и уже в следующем году произойдут три события, которые ускорят переход к чистой экономике.
Прежде всего вопрос изменения климата получит больший вес среди глобальных проблем.
"После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всем мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", – пояснил бизнесмен.
Он считает, что молодые люди, активисты, акционеры и сотрудники из разных стран будут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за достижение реальных результатов в этом направлении.
В свою очередь, политические и бизнес-лидеры ответят на эти требования, предоставив конкретные проекты по сокращению выбросов.
"В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, которые позволят сократить количество выбросов в будущем", – считает Гейтс.
Он убежден, что частный и государственный секторы начнут использовать свою покупательную способность для создания новых рынков экологически чистых продуктов. Так, они могут закупать парки электромобилей, использовать более чистую сталь и цемент в строительных проектах и получать больше электроэнергии из источников с нулевым выбросом углерода.
Кроме того, будут запущены новые операционные модели, чтобы позволить людям создать рынки для продуктов, отвечающих требованиям чистой экономики.