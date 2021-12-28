https://ria.ru/20211228/planeta-1765833651.html

Гейтс нашел способ спасти Землю

Гейтс предложил способ спасти Землю - РИА Новости, 28.12.2021

Гейтс нашел способ спасти Землю

Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, написал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:39

2021-12-28T14:39

2021-12-28T17:42

в мире

билл гейтс

microsoft corporation

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Чистая промышленная революция позволит человечеству спасти планету от климатической катастрофы, написал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в статье для журнала Wired.Предприниматель призвал изменить методы ведения бизнеса, а именно найти способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения зданий без выброса парниковых газов.По его словам, эта цель вполне достижима, и уже в следующем году произойдут три события, которые ускорят переход к чистой экономике.Прежде всего вопрос изменения климата получит больший вес среди глобальных проблем."После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всем мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", – пояснил бизнесмен.Он считает, что молодые люди, активисты, акционеры и сотрудники из разных стран будут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за достижение реальных результатов в этом направлении.В свою очередь, политические и бизнес-лидеры ответят на эти требования, предоставив конкретные проекты по сокращению выбросов.Он убежден, что частный и государственный секторы начнут использовать свою покупательную способность для создания новых рынков экологически чистых продуктов. Так, они могут закупать парки электромобилей, использовать более чистую сталь и цемент в строительных проектах и получать больше электроэнергии из источников с нулевым выбросом углерода.Кроме того, будут запущены новые операционные модели, чтобы позволить людям создать рынки для продуктов, отвечающих требованиям чистой экономики.

https://ria.ru/20210809/oon-1745070226.html

https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/gibel-1752234418.html

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в мире, билл гейтс, microsoft corporation