18:44 28.12.2021 (обновлено: 20:35 28.12.2021)
Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат
Дипломат Полянский: Запад не отделается пустыми словами на переговорах с Россией
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
ООН, 28 дек — РИА Новости. Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что обеспокоенность Москвы вполне обоснованна, поскольку это Североатлантический альянс приблизился к границам страны, а не наоборот.
"Мы продвигаем принцип неделимой безопасности — о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Это ключевая идея множества документов, которые были подписаны вначале и середине 90-х. Так что мы хотим вернуться к этому духу. <...> Мы весьма конструктивны. Но не думаю, что наши коллеги отделаются неким "бла-бла", как выражается Грета Тунберг. Это не ультиматум".
По словам Полянского, Россия хочет получить серьезные гарантии от США и НАТО. Зампостпреда уточнил, что подготовка переговоров прорабатывается.
"С НАТО нам все еще предстоит прояснить детали их предложения. Проблема в том, что мы хотим участия военных (в переговорах. — Прим. ред.), — и наши военные готовы. Но НАТО не хотела вести профессиональный диалог с ориентиром на результат. Она стремилась указать нам на некие политические проблемы. Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", — указал дипломат.
21 декабря, 10:39В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.
По данным зарубежных информагентств, переговоры России и США пройдут 10 января, консультации России и НАТО — 12 января, а 13 января состоится встреча представителей Москвы и ОБСЕ.