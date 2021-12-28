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Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат
Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат - РИА Новости, 28.12.2021
Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат
Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:44
2021-12-28T20:35
в мире
сша
оон
нато
дмитрий полянский
россия
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ООН, 28 дек — РИА Новости. Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.Он подчеркнул, что обеспокоенность Москвы вполне обоснованна, поскольку это Североатлантический альянс приблизился к границам страны, а не наоборот.По словам Полянского, Россия хочет получить серьезные гарантии от США и НАТО. Зампостпреда уточнил, что подготовка переговоров прорабатывается."С НАТО нам все еще предстоит прояснить детали их предложения. Проблема в том, что мы хотим участия военных (в переговорах. — Прим. ред.), — и наши военные готовы. Но НАТО не хотела вести профессиональный диалог с ориентиром на результат. Она стремилась указать нам на некие политические проблемы. Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", — указал дипломат.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.По данным зарубежных информагентств, переговоры России и США пройдут 10 января, консультации России и НАТО — 12 января, а 13 января состоится встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html
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в мире, сша, оон, нато, дмитрий полянский, россия
18:44 28.12.2021 (обновлено: 20:35 28.12.2021)
 
Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат

Дипломат Полянский: Запад не отделается пустыми словами на переговорах с Россией

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : NATO
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ООН, 28 дек — РИА Новости. Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что обеспокоенность Москвы вполне обоснованна, поскольку это Североатлантический альянс приблизился к границам страны, а не наоборот.
"Мы продвигаем принцип неделимой безопасности — о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Это ключевая идея множества документов, которые были подписаны вначале и середине 90-х. Так что мы хотим вернуться к этому духу. <...> Мы весьма конструктивны. Но не думаю, что наши коллеги отделаются неким "бла-бла", как выражается Грета Тунберг. Это не ультиматум".
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский,
первый заместитель постпреда России при ООН
По словам Полянского, Россия хочет получить серьезные гарантии от США и НАТО. Зампостпреда уточнил, что подготовка переговоров прорабатывается.
"С НАТО нам все еще предстоит прояснить детали их предложения. Проблема в том, что мы хотим участия военных (в переговорах. — Прим. ред.), — и наши военные готовы. Но НАТО не хотела вести профессиональный диалог с ориентиром на результат. Она стремилась указать нам на некие политические проблемы. Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", — указал дипломат.
Флаги Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 10:39
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.
По данным зарубежных информагентств, переговоры России и США пройдут 10 января, консультации России и НАТО — 12 января, а 13 января состоится встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
10:06
Кулеба назвал принятие российских требований безопасности унижением для США
 
В миреСШАООННАТОДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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