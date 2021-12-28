https://ria.ru/20211228/peregovory-1765896352.html

Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат

Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат - РИА Новости, 28.12.2021

Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат

Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:44

2021-12-28T18:44

2021-12-28T20:35

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ООН, 28 дек — РИА Новости. Западу не удастся отделаться пустыми словами на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.Он подчеркнул, что обеспокоенность Москвы вполне обоснованна, поскольку это Североатлантический альянс приблизился к границам страны, а не наоборот.По словам Полянского, Россия хочет получить серьезные гарантии от США и НАТО. Зампостпреда уточнил, что подготовка переговоров прорабатывается."С НАТО нам все еще предстоит прояснить детали их предложения. Проблема в том, что мы хотим участия военных (в переговорах. — Прим. ред.), — и наши военные готовы. Но НАТО не хотела вести профессиональный диалог с ориентиром на результат. Она стремилась указать нам на некие политические проблемы. Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", — указал дипломат.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.По данным зарубежных информагентств, переговоры России и США пройдут 10 января, консультации России и НАТО — 12 января, а 13 января состоится встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html

https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765769506.html

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в мире, сша, оон, нато, дмитрий полянский, россия