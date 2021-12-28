https://ria.ru/20211228/peregovory-1765754549.html

Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине

Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.12.2021

Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине

Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T05:33

2021-12-28T05:33

2021-12-28T06:08

в мире

украина

сша

россия

вашингтон (город)

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом.AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США, также уточнило дату, на которую запланирована встреча представителей России и ОБСЕ."Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января", — добавляет агентство.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

украина

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)