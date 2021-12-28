https://ria.ru/20211228/peregovory-1765754549.html
Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине
Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.12.2021
Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине
Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:33
2021-12-28T05:33
2021-12-28T06:08
в мире
украина
сша
россия
вашингтон (город)
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом.AFP со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США, также уточнило дату, на которую запланирована встреча представителей России и ОБСЕ."Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января", — добавляет агентство.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
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в мире, украина, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
05:33 28.12.2021 (обновлено: 06:08 28.12.2021)
Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине
AFP: Россия и США 10 января проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине