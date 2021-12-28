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https://ria.ru/20211228/pechen-1765813978.html
Усталость, проблемы со сном и прыщи? Проверьте печень
Врачи назвали главные внешние признаки больной печени - РИА Новости, 28.12.2021
Усталость, проблемы со сном и прыщи? Проверьте печень
Боль, нарушение сна, акне и желтый цвет глаз могут свидетельствовать о развитии болезни печени. Об этих и других внешних симптомах порталу Eat This, Not That... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:12
2021-12-28T13:12
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Боль, нарушение сна, акне и желтый цвет глаз могут свидетельствовать о развитии болезни печени. Об этих и других внешних симптомах порталу Eat This, Not That рассказали врачи.По словам доктора медицинских наук Джей Пака из клиники Jae Pak Medical, боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, однако определить ее локализацию удается не всегда.В свою очередь, сертифицированный офтальмолог Юна Рапопорт назвала желтуху наиболее очевидным симптомом проблем с печенью. Цвет белка глаза становится желтым из-за чрезмерного накопления билирубина (желчного пигмента – Пим. Ред.).К другим признакам, связанным с изменяем состояния глаз, относятся ксантелазмы (желтоватые бляшки на веках, – Прим. Ред.), а также сухость и зуд, заключила специалист.По мнению доктора медицинских наук Кэрри Лэм, проблемы со сном и общая усталость часто сигнализируют о болезни печени.Кроме того, снижение функции печени приводит к выталкиванию токсинов через кожу, что способствует появлению прыщей и экзем, добавила эксперт.Доктор Лэм добавила, что орган может внезапно посчитать уже знакомые ей продукты токсичными, вследствие чего появляется аллергия.Наконец, когда печень перегружена, то она прекращает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин, что приводит метаболическим расстройствам, заключила медик.
https://rsport.ria.ru/20211214/pechen-1763581160.html
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общество
13:12 28.12.2021
 
Врачи назвали главные внешние признаки больной печени

Доктор Лэм назвала проблемы со сном, прыщи и аллергию признаками больной печени

© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Боль, нарушение сна, акне и желтый цвет глаз могут свидетельствовать о развитии болезни печени. Об этих и других внешних симптомах порталу Eat This, Not That рассказали врачи.
По словам доктора медицинских наук Джей Пака из клиники Jae Pak Medical, боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, однако определить ее локализацию удается не всегда.
В свою очередь, сертифицированный офтальмолог Юна Рапопорт назвала желтуху наиболее очевидным симптомом проблем с печенью. Цвет белка глаза становится желтым из-за чрезмерного накопления билирубина (желчного пигмента – Пим. Ред.).
К другим признакам, связанным с изменяем состояния глаз, относятся ксантелазмы (желтоватые бляшки на веках, – Прим. Ред.), а также сухость и зуд, заключила специалист.
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Названы самые вредные для печени продукты
По мнению доктора медицинских наук Кэрри Лэм, проблемы со сном и общая усталость часто сигнализируют о болезни печени.
"Перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые циркулируют в головном мозге, вызывая воспаление и мешая процессу сна", – отметила она.
Кроме того, снижение функции печени приводит к выталкиванию токсинов через кожу, что способствует появлению прыщей и экзем, добавила эксперт.
Доктор Лэм добавила, что орган может внезапно посчитать уже знакомые ей продукты токсичными, вследствие чего появляется аллергия.
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Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении
Наконец, когда печень перегружена, то она прекращает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин, что приводит метаболическим расстройствам, заключила медик.
 
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