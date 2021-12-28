Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/passazhir-1765757154.html
Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2
Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021
Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2
Выживший пассажир вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе главы республики... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T07:25
2021-12-28T07:29
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
уфа
александр бречалов
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765746424_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_529a37818f864f82e5a8c6049a538859.jpg
УФА, 28 дек — РИА Новости. Выживший пассажир вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе главы республики Александра Бречалова."По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Сообщалось, что на борту были два человека, пилот вышел на связь.Позже Бречалов заявил, что член экипажа погиб, а пассажира передали медикам.
удмуртская республика (удмуртия)
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765746424_24:0:624:450_1920x0_80_0_0_7ee6790b75a1884ed931cfde47aabb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, удмуртская республика (удмуртия), уфа, александр бречалов, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
07:25 28.12.2021 (обновлено: 07:29 28.12.2021)
 
Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2

Пассажир, выживший при жесткой посадке вертолета Ми-2, находится в тяжелом состоянии

© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Удмуртской РеспубликеСпасатели на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии
Спасатели на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Читать ria.ru в
УФА, 28 дек — РИА Новости. Выживший пассажир вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе главы республики Александра Бречалова.
"По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Сообщалось, что на борту были два человека, пилот вышел на связь.
Позже Бречалов заявил, что член экипажа погиб, а пассажира передали медикам.
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)УфаАлександр БречаловЖесткая посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
09:06Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков
Лента новостейМолния
"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с УкраинойВ Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годомУмер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков