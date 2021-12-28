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Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2

Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021

Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2

Выживший пассажир вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе главы республики... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T07:25

2021-12-28T07:25

2021-12-28T07:29

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

уфа

александр бречалов

жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии

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УФА, 28 дек — РИА Новости. Выживший пассажир вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе главы республики Александра Бречалова."По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Сообщалось, что на борту были два человека, пилот вышел на связь.Позже Бречалов заявил, что член экипажа погиб, а пассажира передали медикам.

удмуртская республика (удмуртия)

уфа

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2021

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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), уфа, александр бречалов, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии