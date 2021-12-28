В РПЦ рассказали об отношении к цифровым паспортам
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращают внимание на риск утечки личной информации, рассказал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил в интервью РИА Новости, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый гражданин по своему усмотрению. По словам вице-премьера, на карту с несколькими степенями защиты от подделки внесут персональные данные человека и его фотографию. Чернышенко напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС, номер водительских прав.
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"Церковь не выступает против прогресса и не считает новые технологии заведомой угрозой. Вместе с тем использование любых достижений всегда предполагает новые риски, которые требуют общественного обсуждения и новых гарантий для личности. В случае с цифровыми технологиями такими рисками являются, в частности, риски утечек личной информации и контроля за всеми сторонами жизни людей", - сказал Легойда.
По его словам, Церковь неоднократно говорила, что часть граждан России "испытывает обеспокоенность в связи с цифровизацией государственного управления".
"Наши опасения являются предметом диалога с государством, и можно только приветствовать добровольность в вопросе использования электронных паспортов, которая, несомненно, укрепит доверие граждан к государству", - заключили в РПЦ.