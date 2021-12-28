https://ria.ru/20211228/pasport-1765778942.html

В РПЦ рассказали об отношении к цифровым паспортам

В РПЦ рассказали об отношении к цифровым паспортам - РИА Новости, 28.12.2021

В РПЦ рассказали об отношении к цифровым паспортам

В Русской православной церкви приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращают внимание на риск утечки личной информации, РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:54

2021-12-28T10:54

2021-12-28T10:54

религия

технологии

московская область (подмосковье)

москва

русская православная церковь

владимир легойда

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_75fc87bc118c36235bd694c9a4896be1.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращают внимание на риск утечки личной информации, рассказал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил в интервью РИА Новости, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый гражданин по своему усмотрению. По словам вице-премьера, на карту с несколькими степенями защиты от подделки внесут персональные данные человека и его фотографию. Чернышенко напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС, номер водительских прав."Церковь не выступает против прогресса и не считает новые технологии заведомой угрозой. Вместе с тем использование любых достижений всегда предполагает новые риски, которые требуют общественного обсуждения и новых гарантий для личности. В случае с цифровыми технологиями такими рисками являются, в частности, риски утечек личной информации и контроля за всеми сторонами жизни людей", - сказал Легойда.По его словам, Церковь неоднократно говорила, что часть граждан России "испытывает обеспокоенность в связи с цифровизацией государственного управления"."Наши опасения являются предметом диалога с государством, и можно только приветствовать добровольность в вопросе использования электронных паспортов, которая, несомненно, укрепит доверие граждан к государству", - заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/patriarkh-1592250978.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, московская область (подмосковье), москва, русская православная церковь, владимир легойда, дмитрий чернышенко, россия