https://ria.ru/20211228/panin-1765847281.html

"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании

"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании - РИА Новости, 28.12.2021

"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании

Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:39

2021-12-28T15:39

2021-12-28T15:39

шоубиз

шоу-бизнес

алексей панин

знаменитости

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины.Ранее СМИ сообщали, что актер получил вид на жительство в Испании. В теплой стране он жил вместе с дочерью Анной.Подписчики поздравили артиста с возвращением и предположили, что у Алексея наметились съемки какого-то проекта.Ранее супруга скандально известного актера Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Она отметила, что им "никогда не бывает скучно".

https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html

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шоу-бизнес, алексей панин, знаменитости