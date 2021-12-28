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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211228/panin-1765847281.html
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании - РИА Новости, 28.12.2021
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании
Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:39
2021-12-28T15:39
шоубиз
шоу-бизнес
алексей панин
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины.Ранее СМИ сообщали, что актер получил вид на жительство в Испании. В теплой стране он жил вместе с дочерью Анной.Подписчики поздравили артиста с возвращением и предположили, что у Алексея наметились съемки какого-то проекта.Ранее супруга скандально известного актера Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Она отметила, что им "никогда не бывает скучно".
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шоу-бизнес, алексей панин, знаменитости
15:39 28.12.2021
 
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании

Панин сообщил о возвращении в Россию из Испании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины.

"Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы – сюда", – отметил Панин.

Ранее СМИ сообщали, что актер получил вид на жительство в Испании. В теплой стране он жил вместе с дочерью Анной.
Подписчики поздравили артиста с возвращением и предположили, что у Алексея наметились съемки какого-то проекта.

"Хорошо, что приехал. Может съемки?", "А что так, деньги закончились?", "Справить Новый год в России – хорошая традиция", – написали в комментариях.

Ранее супруга скандально известного актера Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Она отметила, что им "никогда не бывает скучно".
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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