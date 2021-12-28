https://ria.ru/20211228/panin-1765847281.html
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании - РИА Новости, 28.12.2021
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании
Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:39
2021-12-28T15:39
2021-12-28T15:39
шоубиз
шоу-бизнес
алексей панин
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/57/1526725725_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_98109d4957324bf51dcb4cbcc7283497.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алексей Панин вернулся в Россию из Испании. Об этом актер написал в социальных сетях, опубликовав фото из машины.Ранее СМИ сообщали, что актер получил вид на жительство в Испании. В теплой стране он жил вместе с дочерью Анной.Подписчики поздравили артиста с возвращением и предположили, что у Алексея наметились съемки какого-то проекта.Ранее супруга скандально известного актера Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Она отметила, что им "никогда не бывает скучно".
https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/57/1526725725_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e91bc4bca7b178e309f24e77e5cac9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, алексей панин, знаменитости
"Здравствуй, родина": Панин вернулся в Россию из Испании
Панин сообщил о возвращении в Россию из Испании