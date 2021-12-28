https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html
Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году
Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году
Для победы над пандемией необходимо участие каждого человека, очень хочется верить, что она закончится в следующем году, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:58
2021-12-28T11:58
2021-12-28T12:11
распространение коронавируса
россия
общество
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Для победы над пандемией необходимо участие каждого человека, очень хочется верить, что она закончится в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, закончится ли пандемия в 2022 году.Он отметил, что профилактическое направление для борьбы с коронавирусом является самым главным.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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россия, общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:58 28.12.2021 (обновлено: 12:11 28.12.2021)
Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году
Глава Минздрава Мурашко: хочется верить, что пандемия COVID-19 закончится в следующем году