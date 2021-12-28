https://ria.ru/20211228/oruzhie-1765773235.html
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 28.12.2021
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:32
2021-12-28T10:32
2021-12-28T12:12
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
безопасность
с-400 «триумф»
тор (зенитный ракетный комплекс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290705_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f8e49a6f645b03a353d6c8d1bcfdfabe.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - рассказала Решетникова.Как сообщало министерство обороны Белоруссии, ранее страна приобрела у России пять батарей ЗРК "Тор". Согласно данным открытых источников, первая поставка комплексов "Тор" Белоруссии была выполнена в 2011 году, последняя – в 2018-м."Тор-М2" – новейшая модификация ЗРК "Тор". "Тор-М2" относится к комплексам малой дальности и способен поражать воздушные цели на дистанции до 15 километров. Одна огневая машина комплекса несет 16 управляемых зенитных ракет.Комплекс предназначен для эффективного поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотников и так далее.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
https://ria.ru/20211102/s-400-1757310385.html
https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290705_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6225ad89890f972a161dc56b503832f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, с-400 «триумф», тор (зенитный ракетный комплекс)
10:32 28.12.2021 (обновлено: 12:12 28.12.2021)
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
ФСВТС: Белоруссия планирует купить у России новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор"