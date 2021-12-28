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Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 28.12.2021
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:32
2021-12-28T12:12
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
безопасность
с-400 «триумф»
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - рассказала Решетникова.Как сообщало министерство обороны Белоруссии, ранее страна приобрела у России пять батарей ЗРК "Тор". Согласно данным открытых источников, первая поставка комплексов "Тор" Белоруссии была выполнена в 2011 году, последняя – в 2018-м."Тор-М2" – новейшая модификация ЗРК "Тор". "Тор-М2" относится к комплексам малой дальности и способен поражать воздушные цели на дистанции до 15 километров. Одна огневая машина комплекса несет 16 управляемых зенитных ракет.Комплекс предназначен для эффективного поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотников и так далее.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211102/s-400-1757310385.html
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белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, с-400 «триумф», тор (зенитный ракетный комплекс)
10:32 28.12.2021 (обновлено: 12:12 28.12.2021)
 
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"

ФСВТС: Белоруссия планирует купить у России новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
"Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - рассказала Решетникова.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 06:23Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В ФСВТС рассказали о переговорах России и Белоруссии по С-400
Как сообщало министерство обороны Белоруссии, ранее страна приобрела у России пять батарей ЗРК "Тор". Согласно данным открытых источников, первая поставка комплексов "Тор" Белоруссии была выполнена в 2011 году, последняя – в 2018-м.
"Тор-М2" – новейшая модификация ЗРК "Тор". "Тор-М2" относится к комплексам малой дальности и способен поражать воздушные цели на дистанции до 15 километров. Одна огневая машина комплекса несет 16 управляемых зенитных ракет.
Комплекс предназначен для эффективного поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотников и так далее.
Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 15:08Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску
 
БелоруссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РоссияБезопасностьС-400 «Триумф»Тор (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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