https://ria.ru/20211228/oruzhie-1765773235.html

Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"

Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 28.12.2021

Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"

Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:32

2021-12-28T10:32

2021-12-28T12:12

белоруссия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

безопасность

с-400 «триумф»

тор (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290705_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f8e49a6f645b03a353d6c8d1bcfdfabe.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Обращение на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - рассказала Решетникова.Как сообщало министерство обороны Белоруссии, ранее страна приобрела у России пять батарей ЗРК "Тор". Согласно данным открытых источников, первая поставка комплексов "Тор" Белоруссии была выполнена в 2011 году, последняя – в 2018-м."Тор-М2" – новейшая модификация ЗРК "Тор". "Тор-М2" относится к комплексам малой дальности и способен поражать воздушные цели на дистанции до 15 километров. Одна огневая машина комплекса несет 16 управляемых зенитных ракет.Комплекс предназначен для эффективного поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, беспилотников и так далее.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>

https://ria.ru/20211102/s-400-1757310385.html

https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, с-400 «триумф», тор (зенитный ракетный комплекс)