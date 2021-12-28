https://ria.ru/20211228/oms-1765769044.html
На развитие государственной информсистемы ОМС выделят 1,8 миллиарда рублей
На развитие государственной информсистемы ОМС выделят 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.12.2021
На развитие государственной информсистемы ОМС выделят 1,8 миллиарда рублей
Правительство направит 1,8 миллиарда рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), рассказали в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:05
2021-12-28T10:05
2021-12-28T12:25
общество
правительство рф
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россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство направит 1,8 миллиарда рублей на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), рассказали в пресс-служба кабмина."Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.Там также указали, что модернизация ГИС ОМС предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с оказанием бесплатной медпомощи, упростит взаимодействие участников системы ОМС, что сделает медицинскую помощь более доступной для граждан.ГИС ОМС запустили в 2021 году. Ее создали для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности.Как напомнили в пресс-службе, в ее состав входит единый регистр застрахованных лиц — база для последующего перехода к цифровому полису ОМС. Кроме того, в рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его цель — повысить открытость и доступность данных об ОМС.
https://ria.ru/20211227/oms-1765641934.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, омс, полис омс, россия
10:05 28.12.2021 (обновлено: 12:25 28.12.2021)
На развитие государственной информсистемы ОМС выделят 1,8 миллиарда рублей
Правительство выделит 1,8 миллиарда рублей на развитие государственной информсистемы ОМС