Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765878498.html
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова
Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:27
2021-12-28T17:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331505_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_fd308ec2d40a04eaa2513638f4f0ca02.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Распространение ("омикрон" - ред.) по миру идет достаточно интенсивно, поэтому меры, которые предпринимаются в РФ как никогда актуальны. На сегодняшний день показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон", распространяется очень быстро", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, учеными "Вектора" изучают штамм "омикрон" - на сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась. "Поэтому все наши меры, которые мы принимаем, эффективны. Также эти исследования показывают более высокую трансмиссивность штамма "омикрон", это уже наши отечественные данные, чем его предшественников", - отметила она.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331505_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4a00a5fd0ecfd90971d9500ad238d950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:27 28.12.2021
 
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Распространение ("омикрон" - ред.) по миру идет достаточно интенсивно, поэтому меры, которые предпринимаются в РФ как никогда актуальны. На сегодняшний день показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон", распространяется очень быстро", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, учеными "Вектора" изучают штамм "омикрон" - на сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась. "Поэтому все наши меры, которые мы принимаем, эффективны. Также эти исследования показывают более высокую трансмиссивность штамма "омикрон", это уже наши отечественные данные, чем его предшественников", - отметила она.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
Лента новостейМолния
В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозой