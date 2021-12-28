https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765878498.html

Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова

Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова

Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:27

2021-12-28T17:27

2021-12-28T17:27

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Распространение ("омикрон" - ред.) по миру идет достаточно интенсивно, поэтому меры, которые предпринимаются в РФ как никогда актуальны. На сегодняшний день показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон", распространяется очень быстро", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, учеными "Вектора" изучают штамм "омикрон" - на сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась. "Поэтому все наши меры, которые мы принимаем, эффективны. Также эти исследования показывают более высокую трансмиссивность штамма "омикрон", это уже наши отечественные данные, чем его предшественников", - отметила она.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса