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Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова
Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:27
2021-12-28T17:27
2021-12-28T17:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" по миру идет интенсивно, центр "Вектор" изучает этот штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Распространение ("омикрон" - ред.) по миру идет достаточно интенсивно, поэтому меры, которые предпринимаются в РФ как никогда актуальны. На сегодняшний день показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон", распространяется очень быстро", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, учеными "Вектора" изучают штамм "омикрон" - на сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась. "Поэтому все наши меры, которые мы принимаем, эффективны. Также эти исследования показывают более высокую трансмиссивность штамма "омикрон", это уже наши отечественные данные, чем его предшественников", - отметила она.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: распространение омикрон-штамма по миру идет интенсивно