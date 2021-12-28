https://ria.ru/20211228/obse-1765755031.html
Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января
Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января - РИА Новости, 28.12.2021
Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января
Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:55
2021-12-28T05:55
2021-12-28T05:55
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сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом ранее информировало, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211228/peregovory-1765754549.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, россия
Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января
AFP: представители России и ОБСЕ встретятся 13 января