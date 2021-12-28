https://ria.ru/20211228/obschepit-1765812319.html

В Оренбуржье общепиту разрешили работать круглосуточно в праздники

В Оренбуржье общепиту разрешили работать круглосуточно в праздники - РИА Новости, 28.12.2021

В Оренбуржье общепиту разрешили работать круглосуточно в праздники

Предприятиям общественного питания в Оренбургской области указом губернатора разрешили работать круглосуточно с 28 декабря по 10 января, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:02

2021-12-28T13:02

2021-12-28T13:02

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УФА, 28 дек - РИА Новости. Предприятиям общественного питания в Оренбургской области указом губернатора разрешили работать круглосуточно с 28 декабря по 10 января, сообщили в правительстве региона.Ранее в области общепит работал с 6.00 до полуночи, круглосуточно работать разрешалось только в новогоднюю ночь."Согласно новой редакции указа губернатора области Дениса Паслера, предприятиям общественного питания разрешено работать без ограничения по времени в период с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года", - говорится в сообщении регионального правительства.При этом, с 11 января общепит снова переходит на прежний режим работы."С 20 декабря при проведении новогодних театрализованных представлений в зрительных залах предписано обеспечить наполняемость залов не более 75%. Проведение праздничных новогодних мероприятий с обучающимися по очной форме обучения допускается в группах с постоянным составом. Допускается присутствие на мероприятиях в начальной школе одного родителя. Аналогичные требования предъявляются к порядку проведения утренников для дошкольников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html

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общество, оренбургская область, коронавирусы, денис паслер, коронавирус covid-19, коронавирус в россии