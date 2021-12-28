https://ria.ru/20211228/novyygod-1765759861.html

Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?

Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники? - РИА Новости, 28.12.2021

Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?

Как сделать так, чтобы в семьях на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту "аниматоров")? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи — от взрослых до малышей. Рассказываем как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники.

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:39

это надолго

дети

новый год

московский театр кукол

психология

воспитание детей

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Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники? Как сделать так, чтобы в семьях с детьми на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту «аниматоров»)? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи - от взрослых до малышей. Рассказываем, как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники. audio/mpeg

Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники? Как сделать так, чтобы в семьях с детьми на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту «аниматоров»)? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи - от взрослых до малышей. Рассказываем, как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники. audio/mpeg

План совместного отдыха родителей с детьми составляют ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РФ Тамара Викторовна Михайлова и Артист Московского театра кукол Иван Федосеев. Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!01:40 Как вытащить детей на культурную программу, когда дома есть гаджеты?02:50 "Чуда много не бывает"03:55 Чем заинтересовать детей-подростков?07:40 Варианты семейной физической активности08:40 В театр оффлайн или онлайн?10:30 Как интересно провести новогодние праздники в небольшом городе?12.50 Ограничения из-за COVID в сезоне 2021-202214:20 О традициях празднования Нового года18:00 О походах в гости с детьми19:45 Как Деду Морозу понять, что подарить?21:55 Что если ребенок хочет очень дорогой подарок?27:50 На какой спектакль сходить в театр?Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, новый год, московский театр кукол, психология, воспитание детей, аудио