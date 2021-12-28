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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20211228/novyygod-1765759861.html
Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?
Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники? - РИА Новости, 28.12.2021
Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?
Как сделать так, чтобы в семьях на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту "аниматоров")? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи — от взрослых до малышей. Рассказываем как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники.
2021-12-28T11:00
2021-12-28T11:39
это надолго
дети
новый год
московский театр кукол
психология
воспитание детей
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Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?
Как сделать так, чтобы в семьях с детьми на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту «аниматоров»)? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи - от взрослых до малышей. Рассказываем, как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники.
audio/mpeg
Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?
Как сделать так, чтобы в семьях с детьми на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту «аниматоров»)? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи - от взрослых до малышей. Рассказываем, как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники.
audio/mpeg
План совместного отдыха родителей с детьми составляют ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РФ Тамара Викторовна Михайлова и Артист Московского театра кукол Иван Федосеев. Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!01:40 Как вытащить детей на культурную программу, когда дома есть гаджеты?02:50 "Чуда много не бывает"03:55 Чем заинтересовать детей-подростков?07:40 Варианты семейной физической активности08:40 В театр оффлайн или онлайн?10:30 Как интересно провести новогодние праздники в небольшом городе?12.50 Ограничения из-за COVID в сезоне 2021-202214:20 О традициях празднования Нового года18:00 О походах в гости с детьми19:45 Как Деду Морозу понять, что подарить?21:55 Что если ребенок хочет очень дорогой подарок?27:50 На какой спектакль сходить в театр?Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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дети, новый год, московский театр кукол, психология, воспитание детей, аудио
11:00 28.12.2021 (обновлено: 11:39 28.12.2021)
 

Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?

Это надолго
Как создать чудо для детей (и себя) в новогодние праздники?
11:00
Читать ria.ru в
Как сделать так, чтобы в семьях на новогодние каникулы выходили не только дети, но и родители (которые обычно заступают на вахту "аниматоров")? В городе, малом населенном пункте и на природе есть занятия, которые понравятся всем членам семьи — от взрослых до малышей. Рассказываем как развлечь детей и при этом отдохнуть самим в новогодние праздники.
План совместного отдыха родителей с детьми составляют ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РФ Тамара Викторовна Михайлова и Артист Московского театра кукол Иван Федосеев.
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
01:40 Как вытащить детей на культурную программу, когда дома есть гаджеты?
02:50 "Чуда много не бывает"
03:55 Чем заинтересовать детей-подростков?
07:40 Варианты семейной физической активности
08:40 В театр оффлайн или онлайн?
10:30 Как интересно провести новогодние праздники в небольшом городе?
12.50 Ограничения из-за COVID в сезоне 2021-2022
14:20 О традициях празднования Нового года
18:00 О походах в гости с детьми
19:45 Как Деду Морозу понять, что подарить?
21:55 Что если ребенок хочет очень дорогой подарок?
27:50 На какой спектакль сходить в театр?
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоДетиНовый годМосковский театр куколПсихологиявоспитание детей
 
 
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