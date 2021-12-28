https://ria.ru/20211228/netflix-1765874770.html

Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов - РИА Новости, 28.12.2021

Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, соответствующая запись появилась на сайте ведомства. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:14

2021-12-28T17:14

2021-12-28T18:58

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, соответствующая запись появилась на сайте ведомства.Согласно данным, дата включения в реестр - 28 декабря, владельцем сервиса указано "Общество с ограниченной ответственностью "Развлекательный онлайн-сервис". Единственным учредителем является АО "Национальная Медиа Группа". Этот российский частный медиахолдинг в сентябре 2020 года стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.В реестр включены сервисы с посещаемостью более 100 тысяч российских интернет-пользователей в сутки.Владельцы сервисов, включенных в реестр, обязаны соблюдать законы РФ, в частности не распространять материалы, оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости, нецензурную брань, а также информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.Владеть таким сервисом должно российское юрлицо, а иностранное участие в нем не должно превышать 20% (больше - только по согласованию с правкомиссией). В реестр в том числе входят такие сервисы, как Premier, Okko, "Кинопоиск", Ivi, "Амедиатека" и "Матч ТВ".Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20211224/ukrainka-1765350405.html

https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), netflix, технологии, кино, россия