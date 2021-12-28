17:14 28.12.2021 (обновлено: 18:58 28.12.2021)
Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, соответствующая запись появилась на сайте ведомства.
Согласно данным, дата включения в реестр - 28 декабря, владельцем сервиса указано "Общество с ограниченной ответственностью "Развлекательный онлайн-сервис". Единственным учредителем является АО "Национальная Медиа Группа". Этот российский частный медиахолдинг в сентябре 2020 года стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.
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В реестр включены сервисы с посещаемостью более 100 тысяч российских интернет-пользователей в сутки.
Владельцы сервисов, включенных в реестр, обязаны соблюдать законы РФ, в частности не распространять материалы, оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости, нецензурную брань, а также информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.
Владеть таким сервисом должно российское юрлицо, а иностранное участие в нем не должно превышать 20% (больше - только по согласованию с правкомиссией). В реестр в том числе входят такие сервисы, как Premier, Okko, "Кинопоиск", Ivi, "Амедиатека" и "Матч ТВ".
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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