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Наука
https://ria.ru/20211228/nauka-1765775058.html
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах - РИА Новости, 28.12.2021
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра и Физического... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:43
2021-12-28T10:43
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
российский квантовый центр
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН представили прототип устройства на ионах, который станет основой будущего квантового компьютера с облачным доступом, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.Прототип квантового компьютера на ионах разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, выполняемой "Росатомом".В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров.Но существуют и расширенные версии кубитов — кудиты, способные одновременно находиться в трех состояниях (кутриты) или в четырех состояниях (кукварты). Российские физики построили систему из двух куквартов, что полностью эквивалентно четырем кубитам."В ходе эксперимента исследователи захватили в вакуумной камере два иона и с помощью лазера провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную операцию внутри кудита, а также операцию по перепутыванию 2 частиц (Мёльмера-Соренсона)", - говорится в пресс-релизе. Таким образом удалось показать, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт, превосходит качество операций над независимыми частицами, что в будущем обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов"Для нас это первый значимый результат в работе над дорожной картой по квантовым вычислениям. На созданной базе к концу 2024 года будет построен универсальный квантовый компьютер с облачным доступом. Сегодня платформа на ионах демонстрирует одни из самых интересных результатов, что особенно примечательно, так как 5 лет назад ионы не считались приоритетным направлением развития", - подчеркнул руководитель проектного офиса по квантовым технологиям "Росатома" Руслан Юнусов, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20211213/kubity-1763330283.html
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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, российский квантовый центр
10:43 28.12.2021
 
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах

Российские ученые создали прототип отечественного квантового компьютера на ионах

© Depositphotos / Andrew OstrovskyКвантовая волна
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН представили прототип устройства на ионах, который станет основой будущего квантового компьютера с облачным доступом, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
"Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов, не наращивая число ионов, а применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессоров с использованием многоуровневых носителей информации — кудитов", - говорится в сообщении.
Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Прототип квантового компьютера на ионах разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, выполняемой "Росатомом".
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров.
Руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 08:00Наука
Кульбиты на кубитах. Когда появятся квантовые ноутбуки
Но существуют и расширенные версии кубитов — кудиты, способные одновременно находиться в трех состояниях (кутриты) или в четырех состояниях (кукварты). Российские физики построили систему из двух куквартов, что полностью эквивалентно четырем кубитам.
"В ходе эксперимента исследователи захватили в вакуумной камере два иона и с помощью лазера провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную операцию внутри кудита, а также операцию по перепутыванию 2 частиц (Мёльмера-Соренсона)", - говорится в пресс-релизе. Таким образом удалось показать, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт, превосходит качество операций над независимыми частицами, что в будущем обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов
"Для нас это первый значимый результат в работе над дорожной картой по квантовым вычислениям. На созданной базе к концу 2024 года будет построен универсальный квантовый компьютер с облачным доступом. Сегодня платформа на ионах демонстрирует одни из самых интересных результатов, что особенно примечательно, так как 5 лет назад ионы не считались приоритетным направлением развития", - подчеркнул руководитель проектного офиса по квантовым технологиям "Росатома" Руслан Юнусов, слова которого приведены в сообщении.
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НаукаТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукРоссийский квантовый центр
 
 
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