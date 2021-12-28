https://ria.ru/20211228/nauka-1765775058.html
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах - РИА Новости, 28.12.2021
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра и Физического... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:43
2021-12-28T10:43
2021-12-28T10:43
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
российский квантовый центр
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН представили прототип устройства на ионах, который станет основой будущего квантового компьютера с облачным доступом, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.Прототип квантового компьютера на ионах разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, выполняемой "Росатомом".В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров.Но существуют и расширенные версии кубитов — кудиты, способные одновременно находиться в трех состояниях (кутриты) или в четырех состояниях (кукварты). Российские физики построили систему из двух куквартов, что полностью эквивалентно четырем кубитам."В ходе эксперимента исследователи захватили в вакуумной камере два иона и с помощью лазера провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную операцию внутри кудита, а также операцию по перепутыванию 2 частиц (Мёльмера-Соренсона)", - говорится в пресс-релизе. Таким образом удалось показать, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт, превосходит качество операций над независимыми частицами, что в будущем обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов"Для нас это первый значимый результат в работе над дорожной картой по квантовым вычислениям. На созданной базе к концу 2024 года будет построен универсальный квантовый компьютер с облачным доступом. Сегодня платформа на ионах демонстрирует одни из самых интересных результатов, что особенно примечательно, так как 5 лет назад ионы не считались приоритетным направлением развития", - подчеркнул руководитель проектного офиса по квантовым технологиям "Росатома" Руслан Юнусов, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20211213/kubity-1763330283.html
https://ria.ru/20211115/tekhnologii-1759139242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, российский квантовый центр
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
Российские ученые создали прототип отечественного квантового компьютера на ионах
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Российские ученые добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера - специалисты Российского квантового центра
и Физического института имени Лебедева РАН
представили прототип устройства на ионах, который станет основой будущего квантового компьютера с облачным доступом, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом
".
"Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов, не наращивая число ионов, а применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессоров с использованием многоуровневых носителей информации — кудитов", - говорится в сообщении.
Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Прототип квантового компьютера на ионах разработан в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, выполняемой "Росатомом".
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров.
Но существуют и расширенные версии кубитов — кудиты, способные одновременно находиться в трех состояниях (кутриты) или в четырех состояниях (кукварты). Российские физики построили систему из двух куквартов, что полностью эквивалентно четырем кубитам.
"В ходе эксперимента исследователи захватили в вакуумной камере два иона и с помощью лазера провели над ними набор однокудитных операций, двухкубитную операцию внутри кудита, а также операцию по перепутыванию 2 частиц (Мёльмера-Соренсона)", - говорится в пресс-релизе. Таким образом удалось показать, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт, превосходит качество операций над независимыми частицами, что в будущем обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов
"Для нас это первый значимый результат в работе над дорожной картой по квантовым вычислениям. На созданной базе к концу 2024 года будет построен универсальный квантовый компьютер с облачным доступом. Сегодня платформа на ионах демонстрирует одни из самых интересных результатов, что особенно примечательно, так как 5 лет назад ионы не считались приоритетным направлением развития", - подчеркнул руководитель проектного офиса по квантовым технологиям "Росатома" Руслан Юнусов, слова которого приведены в сообщении.