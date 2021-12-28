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Житель Йошкар-Олы выманил крупную сумму у друга по переписке из Германии
Житель Йошкар-Олы выманил крупную сумму у друга по переписке из Германии - РИА Новости, 28.12.2021
Житель Йошкар-Олы выманил крупную сумму у друга по переписке из Германии
Житель Йошкар-Олы завёл на сайте знакомств друга из Германии и обманул его более чем на 2 миллиона рублей, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:51
2021-12-28T17:51
происшествия
йошкар-ола
германия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Житель Йошкар-Олы завёл на сайте знакомств друга из Германии и обманул его более чем на 2 миллиона рублей, сообщает МВД-Медиа.Заявление о мошенничестве от жителя ФРГ поступило в МВД по Республике Марий Эл. Потерпевший сообщил о хищении денег мужчиной, с которым он познакомился на сайте знакомств."Иностранец уточнил, что с русским другом он общался посредством электронной почты и мессенджеров. В течение последних четырёх месяцев приятель стал занимать у него деньги под различными предлогами, в том числе на продукты питания, коммунальные услуги, приватизацию и продажу дома, при этом долг обещал вернуть. Потерпевший, не подозревая обмана и желая помочь другу, перевёл более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела "К" был установлен подозреваемый. Им оказался 37-летний житель Йошкар-Олы. Во время обыска в его жилище был обнаружен и изъят компьютер, телефон и банковские карты."Мужчина признался в содеянном, а также пояснил, что все похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.
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происшествия, йошкар-ола, германия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия
17:51 28.12.2021
 
Житель Йошкар-Олы выманил крупную сумму у друга по переписке из Германии

Житель Йошкар-Олы обманул друга по переписке из Германии более чем на два миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Житель Йошкар-Олы завёл на сайте знакомств друга из Германии и обманул его более чем на 2 миллиона рублей, сообщает МВД-Медиа.
Заявление о мошенничестве от жителя ФРГ поступило в МВД по Республике Марий Эл. Потерпевший сообщил о хищении денег мужчиной, с которым он познакомился на сайте знакомств.
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:09Сказано в эфире
Россиянам раскрыли три схемы предновогоднего мошенничества
"Иностранец уточнил, что с русским другом он общался посредством электронной почты и мессенджеров. В течение последних четырёх месяцев приятель стал занимать у него деньги под различными предлогами, в том числе на продукты питания, коммунальные услуги, приватизацию и продажу дома, при этом долг обещал вернуть. Потерпевший, не подозревая обмана и желая помочь другу, перевёл более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела "К" был установлен подозреваемый. Им оказался 37-летний житель Йошкар-Олы. Во время обыска в его жилище был обнаружен и изъят компьютер, телефон и банковские карты.
"Мужчина признался в содеянном, а также пояснил, что все похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаГерманияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлРоссия
 
 
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