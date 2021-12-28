https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html

Врач рассказал, чем опасен морозный воздух

Врач рассказал, чем опасен морозный воздух - РИА Новости, 28.12.2021

Врач рассказал, чем опасен морозный воздух

Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T02:15

2021-12-28T02:15

2021-12-28T02:15

общество

зима

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье

россия

александр карабиненко

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом."Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе", — посоветовал Карабиненко.

https://ria.ru/20211223/bol-1765026102.html

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общество, зима, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, александр карабиненко