https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух - РИА Новости, 28.12.2021
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T02:15
2021-12-28T02:15
2021-12-28T02:15
общество
зима
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
александр карабиненко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом."Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе", — посоветовал Карабиненко.
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общество, зима, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, александр карабиненко
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
Врач Карабиненко: морозный воздух может повредить дыхательные пути
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik
заслуженный врач России
, терапевт, профессор РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко
.
В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.
"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле", — отметил он.
Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом.
"Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе", — посоветовал Карабиненко.