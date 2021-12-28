Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух - РИА Новости, 28.12.2021
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T02:15
2021-12-28T02:15
общество
зима
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
россия
александр карабиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/34/1485233478_0:0:2210:1243_1920x0_80_0_0_eace52879d6e945604b942a189474c73.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом."Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе", — посоветовал Карабиненко.
https://ria.ru/20211223/bol-1765026102.html
зима
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/34/1485233478_195:0:2171:1482_1920x0_80_0_0_073b98039b0e362baca33a6a0f2dfb34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, зима, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, россия, александр карабиненко
02:15 28.12.2021
 
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух

Врач Карабиненко: морозный воздух может повредить дыхательные пути

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМороз
Мороз - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.
В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.
"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле", — отметил он.
Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом.
"Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе", — посоветовал Карабиненко.
Стресс - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 02:08
Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
 
ОбществоЗимаРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровьеРоссияАлександр Карабиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
09:06Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков
Лента новостейМолния
"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с УкраинойВ Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годомУмер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков