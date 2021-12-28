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https://ria.ru/20211228/mironov-1765867792.html
Точка в деле "Мемориала"* еще не поставлена, заявил Миронов
Точка в деле "Мемориала"* еще не поставлена, заявил Миронов - РИА Новости, 28.12.2021
Точка в деле "Мемориала"* еще не поставлена, заявил Миронов
Государство взяло на себя большую ответственность перед российским народом, закрыв международный "Мемориал"* (признан иноагентом), и точка в этом деле еще не... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:47
2021-12-28T16:47
общество
генеральная прокуратура рф
мемориал
госдума рф
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Государство взяло на себя большую ответственность перед российским народом, закрыв международный "Мемориал"* (признан иноагентом), и точка в этом деле еще не поставлена, заявил РИА Новости руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Работа "Мемориала"* давала надежду на то, что прошлое не повторится. Закрывая эту общественную организацию, государство, именем которого вынесено судебное решение, берет на себя очень большую ответственность перед нашим народом. Уверен, общество не промолчит, и точка в этом громком деле далеко еще не поставлена", - сказал Миронов.Парламентарий уверен, что обжалование решения последует, однако это никак не снимает вопроса об отношении государства к памяти о трагических страницах прошлого. "Никаким судом невозможно заставить людей забыть о том, что произошло с их родными и близкими не в глубине веков, а всего несколько десятилетий назад. Какой суд заставить меня забыть о трагической судьбе моего родного деда, которого расстреляли за 15 лет до моего рождения по абсурдному обвинению?!" - добавил он."Если государство требует прекратить деятельность "Мемориала"*, оно должно дать четкий ответ: что оно намерено делать с памятью, с документальными свидетельствами, собранными этой общественной организацией, как оно будет хранить память о безвинно погибших и ни за что пострадавших. Закрыть всё на десятилетия – значит создавать условия для повторения трагедии "большого террора". Россия исчерпала лимит не только на революции, но и на подобные "эксперименты" над народом", - отметил Миронов.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* (уже признано в России иностранным агентом), а завтра Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации).Прокуратура в обеих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) … с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html
https://ria.ru/20211228/memorial-1765829865.html
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общество, генеральная прокуратура рф, мемориал, госдума рф, сергей миронов, россия
16:47 28.12.2021
 
Точка в деле "Мемориала"* еще не поставлена, заявил Миронов

Глава эсеров Миронов: точка в деле "Мемориала" еще не поставлена

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Государство взяло на себя большую ответственность перед российским народом, закрыв международный "Мемориал"* (признан иноагентом), и точка в этом деле еще не поставлена, заявил РИА Новости руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Работа "Мемориала"* давала надежду на то, что прошлое не повторится. Закрывая эту общественную организацию, государство, именем которого вынесено судебное решение, берет на себя очень большую ответственность перед нашим народом. Уверен, общество не промолчит, и точка в этом громком деле далеко еще не поставлена", - сказал Миронов.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
15:19
"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО
Парламентарий уверен, что обжалование решения последует, однако это никак не снимает вопроса об отношении государства к памяти о трагических страницах прошлого. "Никаким судом невозможно заставить людей забыть о том, что произошло с их родными и близкими не в глубине веков, а всего несколько десятилетий назад. Какой суд заставить меня забыть о трагической судьбе моего родного деда, которого расстреляли за 15 лет до моего рождения по абсурдному обвинению?!" - добавил он.
"Если государство требует прекратить деятельность "Мемориала"*, оно должно дать четкий ответ: что оно намерено делать с памятью, с документальными свидетельствами, собранными этой общественной организацией, как оно будет хранить память о безвинно погибших и ни за что пострадавших. Закрыть всё на десятилетия – значит создавать условия для повторения трагедии "большого террора". Россия исчерпала лимит не только на революции, но и на подобные "эксперименты" над народом", - отметил Миронов.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* (уже признано в России иностранным агентом), а завтра Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации).
Прокуратура в обеих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:22
В Госдуме прокомментировали ликвидацию "Мемориала"*
Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) … с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФМемориалГосдума РФСергей МироновРоссия
 
 
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