https://ria.ru/20211228/migratsiya-1765837482.html
Россия готова обсуждать миграционную политику с Евросоюзом, заявил Чижов
Россия готова обсуждать миграционную политику с Евросоюзом, заявил Чижов - РИА Новости, 28.12.2021
Россия готова обсуждать миграционную политику с Евросоюзом, заявил Чижов
Россия готова обсудить с Евросоюзом миграционную политику и поделиться своим опытом, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:54
2021-12-28T14:54
2021-12-28T15:06
евросоюз
россия
в мире
владимир чижов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия готова обсудить с Евросоюзом миграционную политику и поделиться своим опытом, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Что касается миграционных переговоров - да, мы готовы с Евросоюзом обсудить", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня". Он добавил, что у России большой опыт в вопросах миграции, потому что Россия - "уникальная страна": "как страна исхода, так и страна транзита, и конечная страна"."В России, как вы знаете, на нашей территории мигрантов, в том числе главным образом, но не только, из стран бывшего СССР, достаточно много, и как с ними обращаться, у нас есть опыт. Рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза", - подчеркнул он.
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евросоюз, россия, в мире, владимир чижов
14:54 28.12.2021 (обновлено: 15:06 28.12.2021)
Россия готова обсуждать миграционную политику с Евросоюзом, заявил Чижов
Постпред при ЕС Чижов: Россия готова к обсуждению миграционной политики