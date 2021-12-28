https://ria.ru/20211228/mid-1765764306.html

В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ

В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ - РИА Новости, 28.12.2021

В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ

Европейские страны, заключившие долгосрочные контракты с РФ на поставку газа, чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее чем те, кто ориентируется на спотовый... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:30

2021-12-28T09:30

2021-12-28T09:30

экономика

европа

цены на нефть

россия

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Европейские страны, заключившие долгосрочные контракты с РФ на поставку газа, чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Специфика области такова, что нужно заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие компании в ЕС переориентировались на спотовый рынок. И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно. Те страны, которые заключили такие контакты с Россией, ‒ они чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее и увереннее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок", - сказал дипломат.Планы ЕС отказаться от долгосрочных контрактов на газ к 2049 году - это пока все на уровне разговоров, надежнее газа топлива еще не придумали, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский,Ранее Еврокомиссия предложила запретить в Евросоюзе продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года."Я думаю, что пока это все на уровне разговоров, прежде всего в самом Евросоюзе. На эту тема идет дискуссия, которую мы слышим и фиксируем. Если у коллег есть уверенность, что рынок все отрегулирует, и это будет им выгоднее, может быть, они так и поступят", - сказал дипломат."Мы работаем с конкретными странами, у нас есть действующие контракты, и, мне кажется, что те страны, которые получают российский газ, видят конкурентные преимущества именно такого долгосрочного подхода. Я думаю, что такая ситуация сохранится и впредь. Но загадывать на 2049 год – это, конечно, преждевременно. К тому моменту могут возникнуть какие-то другие виды топлива, но пока даже на долгосрочную перспективу надежнее, чем природный газ, ничего не придумали", - добавил он.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября - 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В настоящее время основным поставщиком газа для ЕС является "Газпром", у которого есть долгосрочные контракты. Власти ЕС поставили цель сделать регион климатически нейтральным к 2050 году. Это потребует сокращения потребления ископаемых видов топлива и увеличения использования возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20211228/sanktsii-1765762397.html

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экономика, европа, цены на нефть, россия, дмитрий биричевский