https://ria.ru/20211228/mi-2-1765745586.html

При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек

При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек - РИА Новости, 28.12.2021

При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T00:18

2021-12-28T00:18

2021-12-28T07:44

происшествия

ми-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бречалов

жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов."Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал Бречалов во "ВКонтакте" .Ранее сообщалось, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Как стало известно, на борту были два человека, пилот вышел на связь.Позже, как сообщали в МЧС, место аварийной посадки вертолета обнаружили, а пилота и пассажира передали медикам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бречалов, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии