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При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек - РИА Новости, 28.12.2021
При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T00:18
2021-12-28T00:18
2021-12-28T07:44
происшествия
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бречалов
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов."Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал Бречалов во "ВКонтакте" .Ранее сообщалось, что Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал на территории республики. Как стало известно, на борту были два человека, пилот вышел на связь.Позже, как сообщали в МЧС, место аварийной посадки вертолета обнаружили, а пилота и пассажира передали медикам.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бречалов, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
00:18 28.12.2021 (обновлено: 07:44 28.12.2021)
При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
Глава Удмуртии Бречалов: при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек