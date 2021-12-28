https://ria.ru/20211228/memorial-1765899372.html

В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу

В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу - РИА Новости, 28.12.2021

В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу

Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:06

2021-12-28T19:06

2021-12-28T19:21

мемориал

россия

общество

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149152/56/1491525649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebbaa6c94ed30a85a47826fcf9d9ead9.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать работу.Во вторник Верховный суд России принял постановление ликвидировать организацию."Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - сообщается на официальном сайте "Мемориала"*.Ранее во вторник глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев отметил, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отмечал, что, закрыв организацию, государство взяло на себя большую ответственность перед народом, и точка в этом деле еще не поставлена.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации). Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211228/memorial-1765885959.html

https://ria.ru/20211228/memorial-1765806539.html

https://ria.ru/20211228/prigovor-1765869142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мемориал, россия, общество, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал"