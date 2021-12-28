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В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу
В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу - РИА Новости, 28.12.2021
В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу
Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:06
2021-12-28T19:21
мемориал
россия
общество
генеральная прокуратура рф
правозащитный центр "мемориал"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать работу.Во вторник Верховный суд России принял постановление ликвидировать организацию."Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - сообщается на официальном сайте "Мемориала"*.Ранее во вторник глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев отметил, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отмечал, что, закрыв организацию, государство взяло на себя большую ответственность перед народом, и точка в этом деле еще не поставлена.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации). Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
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мемориал, россия, общество, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал"
19:06 28.12.2021 (обновлено: 19:21 28.12.2021)
 
В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу

Международный "Мемориал": организация найдет законные способы продолжать работу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать работу.
Во вторник Верховный суд России принял постановление ликвидировать организацию.
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
17:54
Посол Салливан возмутился решением суда по "Мемориалу"*
"Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - сообщается на официальном сайте "Мемориала"*.
Ранее во вторник глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев отметил, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отмечал, что, закрыв организацию, государство взяло на себя большую ответственность перед народом, и точка в этом деле еще не поставлена.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации). Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
12:39
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"*
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
16:51
Евросоюз осудил приговор главе отделения "Мемориала"* Дмитриеву
 
МемориалРоссияОбществоГенеральная прокуратура РФПравозащитный центр "Мемориал"
 
 
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