19:06 28.12.2021 (обновлено: 19:21 28.12.2021)
В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу
Международный "Мемориал": организация найдет законные способы продолжать работу
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники международной общественной организации "Мемориал"* в заявлении после решения суда о ее ликвидации отметили, что найдут законные способы продолжать работу.
Во вторник Верховный суд России принял постановление ликвидировать организацию.
"Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - сообщается на официальном сайте "Мемориала"*.
Ранее во вторник глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев отметил, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отмечал, что, закрыв организацию, государство взяло на себя большую ответственность перед народом, и точка в этом деле еще не поставлена.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*, а в среду Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации). Прокуратура в обоих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России