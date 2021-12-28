https://ria.ru/20211228/memorial-1765898207.html

Глава СПЧ рекомендовал дать "Мемориалу"* шанс исправиться

Глава СПЧ рекомендовал дать "Мемориалу"* шанс исправиться - РИА Новости, 28.12.2021

Глава СПЧ рекомендовал дать "Мемориалу"* шанс исправиться

Было бы полезным дать "Мемориалу"* (признан иноагентом) возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:57

2021-12-28T18:57

2021-12-28T18:57

общество

мемориал

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

правозащитный центр "мемориал"

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Было бы полезным дать "Мемориалу"* (признан иноагентом) возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий, считает глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев."Ситуация сложная. Наш коллега Генри Резник, занимающийся этим громким делом, считает обращение прокуратуры в Верховный суд недобросовестным заявлением неосновательного иска. К тому же нужно отметить, что решение суда можно обжаловать в Апелляционной коллегии Верховного суда", - сообщил Фадеев журналистам. Он добавил, что при этом оппоненты указывают на то, что "Мемориал"* вышел за рамки изначально заявленных целей и игнорировал российское законодательство."Я как глава межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий полагаю, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий", - добавил Фадеев.Он подчеркнул, что в любом случае эта работа будет продолжена в рамках созданной президентом РФ межведомственной рабочей группы, в которую входят в том числе директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и протоиерей Кирилл Каледа, занимающийся созданием мемориального комплекса на Бутовском полигоне в соответствии с поручением главы государства".Член СПЧ Александр Брод ранее заявлял РИА Новости, что международный "Мемориал"* выполнял важную работу по исследованию периода сталинизма, и хотя в их деятельности могли быть недочеты, не стоит возводить их в абсолют, деятельность организации чрезвычайно важна, актуальна и должна быть продолжена. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также отмечал, что "работа "Мемориала"* давала надежду на то, что прошлое не повторится", государство взяло на себя большую ответственность перед российским народом, закрыв организацию, точка в этом деле еще не поставлена.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* (уже признано в России иностранным агентом), а завтра Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации).Прокуратура в обеих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html

https://ria.ru/20211228/spch-1765824993.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763033539.html

https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html

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общество, мемориал, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал"