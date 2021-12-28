Посол Салливан возмутился решением суда по "Мемориалу"*
Посол США в России Салливан возмутился решением суда о ликвидации "Мемориала"
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан подверг критике решение российского суда о ликвидации "Мемориала"* (признан иноагентом), продолжив таким образом череду высказываний в отношении внутренних дел России - при том что сами Соединённые Штаты неоднократно и бездоказательно обвиняли во вмешательстве в дела своего государства Москву.
"Сегодняшнее решение Верховного Суда России о закрытии "Международного Мемориала"* — одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций — это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю", — приводит слова Салливана Twitter посольства США.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* (уже признано в России иностранным агентом), а завтра Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск по правозащитному центру "Мемориал"* (юридически это разные организации).
Прокуратура в обеих исках ссылается на систематическое неуказание статуса иноагента. По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".
Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) … с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России