https://ria.ru/20211228/memorial-1765838315.html
Сенатор прокомментировала ликвидацию судом "Мемориала"*
Сенатор прокомментировала ликвидацию судом "Мемориала"* - РИА Новости, 28.12.2021
Сенатор прокомментировала ликвидацию судом "Мемориала"*
Западные структуры обеспокоены тем, что с закрытием деятельности "Мемориала"* (признано в России иностранным агентом) будут перекрыты связанные с этой... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:57
2021-12-28T14:57
2021-12-28T14:57
сша
москва
генеральная прокуратура рф
мемориал
ольга ковитиди
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Западные структуры обеспокоены тем, что с закрытием деятельности "Мемориала"* (признано в России иностранным агентом) будут перекрыты связанные с этой организацией каналы финансирования, заявила РИА Новости во вторник член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*."В западных СМИ ставят "Мемориал"* в один ряд с экстремистскими структурами Навального и высказывают опасения, что будут перекрыты связанные с этой организацией каналы финансирования", - сказала сенатор.Она напомнила, что 25 декабря на сайте американского журнала Foreign Policy была опубликована статья в защиту "Мемориала"*. В статье также критикуется российское законодательство об иностранных агентах и запрет на участие в выборах представителей экстремистских организаций, добавила парламентарий."Публикация в Foreign Policy является частью медийной кампании в западных СМИ, призванной хоть как-то оправдать попытки наших оппонентов вмешаться в работу российской судебной системы. За последнее время комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ уже неоднократно фиксировала такие попытки со стороны официальных лиц стран Запада в связи с процессом в отношении "Мемориала"*, - подчеркнула Ковитиди.По ее словам, показательно, что в тексте статьи "Мемориал"* упоминается вместе с экстремистскими структурами Навального** и политическими радикалами."Очевидно, что для США и их партнеров реальный интерес представляет только та часть деятельности "Мемориала"*, которая может быть использована в деструктивных целях против России", - полагает она.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на завтра, 29 декабря). В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности центра оправдание террористических и экстремистских организаций.*Организация признана в России иностранным агентом**Структура признана в России экстремистской
https://ria.ru/20211228/spch-1765824993.html
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сша, москва, генеральная прокуратура рф, мемориал, ольга ковитиди, правозащитный центр "мемориал", россия
Сенатор прокомментировала ликвидацию судом "Мемориала"*
Сенатор Ковитиди: западные СМИ ставят "Мемориал"* в один ряд со структурами Навального**
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Западные структуры обеспокоены тем, что с закрытием деятельности "Мемориала
"* (признано в России
иностранным агентом) будут перекрыты связанные с этой организацией каналы финансирования, заявила РИА Новости во вторник член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди
.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры
постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*.
"В западных СМИ ставят "Мемориал"* в один ряд с экстремистскими структурами Навального и высказывают опасения, что будут перекрыты связанные с этой организацией каналы финансирования", - сказала сенатор.
Она напомнила, что 25 декабря на сайте американского журнала Foreign Policy была опубликована статья в защиту "Мемориала"*. В статье также критикуется российское законодательство об иностранных агентах и запрет на участие в выборах представителей экстремистских организаций, добавила парламентарий.
"Публикация в Foreign Policy является частью медийной кампании в западных СМИ, призванной хоть как-то оправдать попытки наших оппонентов вмешаться в работу российской судебной системы. За последнее время комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ уже неоднократно фиксировала такие попытки со стороны официальных лиц стран Запада в связи с процессом в отношении "Мемориала"*, - подчеркнула Ковитиди.
По ее словам, показательно, что в тексте статьи "Мемориал"* упоминается вместе с экстремистскими структурами Навального** и политическими радикалами.
"Очевидно, что для США
и их партнеров реальный интерес представляет только та часть деятельности "Мемориала"*, которая может быть использована в деструктивных целях против России", - полагает она.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы
направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"
* (рассмотрение назначено на завтра, 29 декабря). В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
*Организация признана в России иностранным агентом
**Структура признана в России экстремистской