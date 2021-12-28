https://ria.ru/20211228/memorial-1765829865.html

В Госдуме прокомментировали ликвидацию "Мемориала"*

В Госдуме прокомментировали ликвидацию "Мемориала"* - РИА Новости, 28.12.2021

В Госдуме прокомментировали ликвидацию "Мемориала"*

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя РИА Новости решение Верховного Суда РФ о ликвидации... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:22

2021-12-28T14:22

2021-12-28T14:22

общество

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя РИА Новости решение Верховного Суда РФ о ликвидации международной общественной организации "Мемориал"*, заявил, что решение закономерно, организация упорно игнорировала требования законов РФ и вышла в своей деятельности за рамки заявленных целей.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры ликвидировал международное общество "Мемориал"* (уже признано в России иностранным агентом)."Решение Верховного суда закономерно. Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей", - сказал Пискарев.По его словам, показательно, что по данным Минюста РФ, "Мемориал"* и правозащитный центр "Мемориал"* были в прошлом году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО, выполняющих в России функции иностранного агента."Вместе с рядом других организаций эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования", - добавил он.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211228/spch-1765824993.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765792272.html

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общество, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", василий пискарев, россия