https://ria.ru/20211228/memorial-1765817254.html

Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*

Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"* - РИА Новости, 28.12.2021

Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*

Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:26

2021-12-28T13:26

2021-12-28T16:40

общество

москва

мемориал

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Естественно, мы будем обжаловать", — сказала адвокат "Мемориала"* Мария Эйсмонт через несколько минут после оглашения приговора.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух его структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Рассмотрение второго дела назначили на 29 декабря.В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, в деятельности второй выявили оправдание террористических и экстремистских организаций.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".А из-за отсутствия маркировок россияне не могут подойти критически к публикуемым статьям и могут сформировать негативное общественное мнение, заявляли в надзорном ведомстве.Юристы "Мемориала"*, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в их защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация, признанная в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20211227/memorial-1765604246.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765808440.html

https://ria.ru/20211228/memorial-1765806539.html

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