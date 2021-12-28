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https://ria.ru/20211228/memorial-1765817254.html
Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*
Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"* - РИА Новости, 28.12.2021
Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*
Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:26
2021-12-28T16:40
общество
москва
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Естественно, мы будем обжаловать", — сказала адвокат "Мемориала"* Мария Эйсмонт через несколько минут после оглашения приговора.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух его структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Рассмотрение второго дела назначили на 29 декабря.В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, в деятельности второй выявили оправдание террористических и экстремистских организаций.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".А из-за отсутствия маркировок россияне не могут подойти критически к публикуемым статьям и могут сформировать негативное общественное мнение, заявляли в надзорном ведомстве.Юристы "Мемориала"*, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в их защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация, признанная в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20211227/memorial-1765604246.html
https://ria.ru/20211228/sud-1765808440.html
https://ria.ru/20211228/memorial-1765806539.html
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общество, москва, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия
13:26 28.12.2021 (обновлено: 16:40 28.12.2021)
 
Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"*

Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Естественно, мы будем обжаловать", — сказала адвокат "Мемориала"* Мария Эйсмонт через несколько минут после оглашения приговора.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 10:07
"Ветераны России" попросили ГП и СК привлечь "Мемориал"* к ответственности
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух его структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*. Рассмотрение второго дела назначили на 29 декабря.
В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, в деятельности второй выявили оправдание террористических и экстремистских организаций.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".
А из-за отсутствия маркировок россияне не могут подойти критически к публикуемым статьям и могут сформировать негативное общественное мнение, заявляли в надзорном ведомстве.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
12:47
Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде иск о ликвидации "Мемориала"*
Юристы "Мемориала"*, в свою очередь, просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.
Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в их защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
*Организация, признанная в России иностранным агентом.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
12:39
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"*
 
ОбществоМоскваМемориалПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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