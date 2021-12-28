https://ria.ru/20211228/memorial-1765806539.html
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"*
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"* - РИА Новости, 28.12.2021
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"*
Дипломаты 15 стран и Евросоюза пришли в Верховный суд РФ, который рассматривает иск о ликвидации международного "Мемориала"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:39
2021-12-28T12:39
2021-12-28T12:39
происшествия
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
евросоюз
мемориал
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россия
иноагенты
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дипломаты 15 стран и Евросоюза пришли в Верховный суд РФ, который рассматривает иск о ликвидации международного "Мемориала"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд пришли представители посольств Бельгии, Норвегии, Польши, Испании, Италии, Германии, Франции и других государств", - сказали в пресс-службе, добавив, что также в суд пришел сотрудник представительства Евросоюза.В суд аккредитовались множество российских и зарубежных журналистов. Сторонники "Мемориала"* пришли поддержать его к зданию суда. Ожидается, что решение будет оглашено сегодня.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного Мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (рассмотрение назначено на 29 декабря).В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211228/sud-1765792272.html
https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html
https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, евросоюз, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия, иноагенты
Дипломаты из 15 стран пришли на суд по делу "Международного Мемориала"*
Дипломаты из 15 стран и Евросоюза пришли в Верховный суд, где слушается дело "Мемориала"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Дипломаты 15 стран и Евросоюза
пришли в Верховный суд РФ
, который рассматривает иск о ликвидации международного "Мемориала"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд пришли представители посольств Бельгии, Норвегии, Польши, Испании, Италии, Германии, Франции и других государств", - сказали в пресс-службе, добавив, что также в суд пришел сотрудник представительства Евросоюза.
В суд аккредитовались множество российских и зарубежных журналистов. Сторонники "Мемориала
"* пришли поддержать его к зданию суда. Ожидается, что решение будет оглашено сегодня.
В ноябре Генпрокуратура
и прокуратура Москвы
направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного Мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"
* (рассмотрение назначено на 29 декабря).
В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.
Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.
Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР
, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация, выполняющая функции иноагента