МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны
МегаФон запустил сервис для клиентов, которые пользуются рассрочкой и услугой trade-in
CC0 / TeroVesalainen /
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Входящий в "большую четверку" российских операторов связи – МегаФон – разработал и запустил новый сервис, учитывающий потребности абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и услугой trade-in, сообщил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.
"Модель рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях", – сказал Скурихин, слова которого цитирует пресс-служба МегаФона.
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По словам Скурихина, например, в третьем квартале текущего года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80 процентов, а рассрочка сроком на один год стала одним из самых популярных способов оплаты с использованием кредитных инструментов – 55 процентов новых моделей iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях.
По информации пресс-службы, в 2021 году на российском рынке появились более пятидесяти новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями.
Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы, а в начале следующего года компания планирует распространить сервис на все регионы страны, сообщает пресс-служба МегаФона.
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