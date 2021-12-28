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МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны
МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны - РИА Новости, 28.12.2021
МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны
Входящий в "большую четверку" российских операторов связи – МегаФон – разработал и запустил новый сервис, учитывающий потребности абонентов, которые при покупке РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:38
2021-12-28T19:38
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Входящий в "большую четверку" российских операторов связи – МегаФон – разработал и запустил новый сервис, учитывающий потребности абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и услугой trade-in, сообщил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин."Модель рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях", – сказал Скурихин, слова которого цитирует пресс-служба МегаФона.По словам Скурихина, например, в третьем квартале текущего года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80 процентов, а рассрочка сроком на один год стала одним из самых популярных способов оплаты с использованием кредитных инструментов – 55 процентов новых моделей iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях.По информации пресс-службы, в 2021 году на российском рынке появились более пятидесяти новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями.Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы, а в начале следующего года компания планирует распространить сервис на все регионы страны, сообщает пресс-служба МегаФона.
https://ria.ru/20211214/svyaz-1763652039.html
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экономика, общество, новости компаний - экономика, технологии, телефон, москва, мегафон, мобильные телефоны, россия
19:38 28.12.2021
 
МегаФон поможет клиентам регулярно обновлять смартфоны

МегаФон запустил сервис для клиентов, которые пользуются рассрочкой и услугой trade-in

CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Входящий в "большую четверку" российских операторов связи – МегаФон – разработал и запустил новый сервис, учитывающий потребности абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и услугой trade-in, сообщил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.
"Модель рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях", – сказал Скурихин, слова которого цитирует пресс-служба МегаФона.
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По словам Скурихина, например, в третьем квартале текущего года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80 процентов, а рассрочка сроком на один год стала одним из самых популярных способов оплаты с использованием кредитных инструментов – 55 процентов новых моделей iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях.
По информации пресс-службы, в 2021 году на российском рынке появились более пятидесяти новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями.
Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы, а в начале следующего года компания планирует распространить сервис на все регионы страны, сообщает пресс-служба МегаФона.
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