Глава СК исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу
Глава СК Бастрыкин исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу в Казани
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию мальчика, подарив ему долгожданный конструктор Lego, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, Бастрыкин, официальный представитель ведомства Светлана Петренко и замруководителя управления физической защиты и комендантских служб СК Дмитрий Сундиков в канун Нового года приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил мечту Арслана Шагапова, который сильно пострадал во время нападения на гимназию №175 города Казани в мае 2021 года и сейчас проходит лечение в Москве… Арслан мечтал о конструкторе Lego, чтобы было чем отвлечься от процедур. От председателя СК России ему вручили долгожданный подарок", - сказали в ведомстве.
В СК рассказали, что в отделении хирургии на лечении находится и семилетний Данис, c которым очень подружился Арслан. Мальчику тоже вручили конструктор.
23 декабря, 14:51Новый год — 2022Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"
Петренко в свою очередь сняла с елки игрушку с мечтой близнецов Ани и Яны. Девочки в своем письме рассказали, что желают стать врачами и очень хотели хоть немного окунуться в профессию.
"Петренко обеспечила девочкам возможность посетить детский город профессий в Центральном детском мире, где они побывали на разных локациях, попробовали себя в разнообразных ипостасях и теперь выбирают между профессией врача, флориста и дизайнера. Светлана Львовна поговорила по телефону с детьми и их мамой и пожелала им счастливого Нового года", - добавили в ведомстве.
Помимо этого, Сундиков исполнил мечту восьмилетней Жени, которая хотела получить в подарок робота. "Девочку и ее маму пригласили в центральный аппарат СК России, где ее ждал не только собака-робот, но и множество других сюрпризов. В том числе малышке дали возможность прокатиться на настоящей ведомственной машине со спецсигналами, что вызвало у Жени невероятный восторг", - добавили в СК.