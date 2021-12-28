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Глава СК исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу
Глава СК исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу - РИА Новости, 28.12.2021
Глава СК исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию мальчика, подарив ему долгожданный... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:56
2021-12-28T20:56
казань
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
светлана петренко
елка желаний
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию мальчика, подарив ему долгожданный конструктор Lego, сообщила пресс-служба ведомства.По данным СК, Бастрыкин, официальный представитель ведомства Светлана Петренко и замруководителя управления физической защиты и комендантских служб СК Дмитрий Сундиков в канун Нового года приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил мечту Арслана Шагапова, который сильно пострадал во время нападения на гимназию №175 города Казани в мае 2021 года и сейчас проходит лечение в Москве… Арслан мечтал о конструкторе Lego, чтобы было чем отвлечься от процедур. От председателя СК России ему вручили долгожданный подарок", - сказали в ведомстве.В СК рассказали, что в отделении хирургии на лечении находится и семилетний Данис, c которым очень подружился Арслан. Мальчику тоже вручили конструктор.Петренко в свою очередь сняла с елки игрушку с мечтой близнецов Ани и Яны. Девочки в своем письме рассказали, что желают стать врачами и очень хотели хоть немного окунуться в профессию."Петренко обеспечила девочкам возможность посетить детский город профессий в Центральном детском мире, где они побывали на разных локациях, попробовали себя в разнообразных ипостасях и теперь выбирают между профессией врача, флориста и дизайнера. Светлана Львовна поговорила по телефону с детьми и их мамой и пожелала им счастливого Нового года", - добавили в ведомстве.Помимо этого, Сундиков исполнил мечту восьмилетней Жени, которая хотела получить в подарок робота. "Девочку и ее маму пригласили в центральный аппарат СК России, где ее ждал не только собака-робот, но и множество других сюрпризов. В том числе малышке дали возможность прокатиться на настоящей ведомственной машине со спецсигналами, что вызвало у Жени невероятный восторг", - добавили в СК.
https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html
https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html
https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765909785.html
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казань, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новый год, светлана петренко, елка желаний, россия
20:56 28.12.2021
 
Глава СК исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу

Глава СК Бастрыкин исполнил мечту мальчика, пострадавшего при нападении на школу в Казани

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию мальчика, подарив ему долгожданный конструктор Lego, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, Бастрыкин, официальный представитель ведомства Светлана Петренко и замруководителя управления физической защиты и комендантских служб СК Дмитрий Сундиков в канун Нового года приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин исполнил мечту Арслана Шагапова, который сильно пострадал во время нападения на гимназию №175 города Казани в мае 2021 года и сейчас проходит лечение в Москве… Арслан мечтал о конструкторе Lego, чтобы было чем отвлечься от процедур. От председателя СК России ему вручили долгожданный подарок", - сказали в ведомстве.
В СК рассказали, что в отделении хирургии на лечении находится и семилетний Данис, c которым очень подружился Арслан. Мальчику тоже вручили конструктор.
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Петренко в свою очередь сняла с елки игрушку с мечтой близнецов Ани и Яны. Девочки в своем письме рассказали, что желают стать врачами и очень хотели хоть немного окунуться в профессию.
"Петренко обеспечила девочкам возможность посетить детский город профессий в Центральном детском мире, где они побывали на разных локациях, попробовали себя в разнообразных ипостасях и теперь выбирают между профессией врача, флориста и дизайнера. Светлана Львовна поговорила по телефону с детьми и их мамой и пожелала им счастливого Нового года", - добавили в ведомстве.
Помимо этого, Сундиков исполнил мечту восьмилетней Жени, которая хотела получить в подарок робота. "Девочку и ее маму пригласили в центральный аппарат СК России, где ее ждал не только собака-робот, но и множество других сюрпризов. В том числе малышке дали возможность прокатиться на настоящей ведомственной машине со спецсигналами, что вызвало у Жени невероятный восторг", - добавили в СК.
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КазаньМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новый годСветлана ПетренкоЕлка желанийРоссия
 
 
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