https://ria.ru/20211228/makhachkala-1765917467.html

В Махачкале задержали семерых участников массовой драки

В Махачкале задержали семерых участников массовой драки - РИА Новости, 28.12.2021

В Махачкале задержали семерых участников массовой драки

Полиция задержала семерых участников массовой драки в центре Махачкалы, правоохранителям, прибывшим на место инцидента, пришлось стрелять в воздух, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:39

2021-12-28T22:39

2021-12-28T23:19

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МАХАЧКАЛА, 28 дек — РИА Новости. Полиция задержала семерых участников массовой драки в центре Махачкалы, правоохранителям, прибывшим на место инцидента, пришлось стрелять в воздух, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.По информации полиции, во вторник в 17:00 на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошел конфликт. Прибывший наряд полиции установил, что произошла перепалка между местным жителем и работником подрядной организации, которая переросла в массовую драку с участием около 40 человек. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух."В результате применения оружия никто не пострадал. Семь активных участников инцидента, не подчинившихся законным требованиям полицейских, были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html

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происшествия, махачкала, россия