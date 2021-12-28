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В Татарстане предложили направлять маткапитал на лечение и реабилитацию
В Татарстане предложили направлять маткапитал на лечение и реабилитацию - РИА Новости, 28.12.2021
В Татарстане предложили направлять маткапитал на лечение и реабилитацию
Аппарат детского омбудсмена в Татарстане выступил с предложением использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:24
2021-12-28T10:24
общество
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
здоровье - общество
ирина волынец
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена в Татарстане выступил с предложением использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей, выходящие за рамки ОМС, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец."Мы предложили расширить действие материнского капитала на лечение и реабилитацию детей до установления им статуса инвалидности. Это предложение направлено в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в комитет Госдумы по здравоохранению, министру здравоохранения России и в Минтруд РФ", - сказала Волынец.Она сообщила, что к ней поступает много обращений, связанных со случаями, когда ребенку требуется срочное дорогостоящее лечение, но оно не входит в ОМС, поскольку инвалидность еще не установлена. Это может быть несчастный случай или ДТП. "По полису ОМС после ДТП здравоохранение бесплатное, но бывает такое, что какие-то операции не делаются, средства реабилитации могут быть не включены в ОМС. В то же время очень важно сделать это оперативно, особенно, когда речь идет о какой-то операции… Может быть и так, что инвалидность еще не установлена, но есть диагноз и понятно, как лечить, а промедление смерти подобно. Потому что, к сожалению, бывает - деньги есть, а уже поздно. Надо, чтобы таких случаев было как можно меньше", - заявила Волынец.По ее словам, эта мера поддержки поможет и родителям недоношенных детей, многие из которых появляются на свет с тяжелыми патологиями, на лечение которых нужно много денег."Недоношенные дети, как правило, имеют много диагнозов, детки тяжелые. И помимо того, что идет по ОМС, нужны дополнительные мероприятия по реабилитации, которые не входят в полис. Это очень сложный и длительный процесс. И если своевременно не принимать меры по реабилитации, то ситуация может ухудшаться, причем значительно. Дорога ложка к обеду. Мы эту ложку хотим обеспечить", - подчеркнула детский омбудсмен.Она добавила, что иногда регламенты не успевают за жизнью, и необходимо минимизировать этот разрыв. "Тем более, что список оснований, на которых можно использовать материнский капитал, растет. И это та цель, которая, как мне кажется, ни у кого не может вызвать никаких сомнений", - сказала Волынец.Сейчас средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.
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общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, здоровье - общество, ирина волынец, россия
10:24 28.12.2021
 
В Татарстане предложили направлять маткапитал на лечение и реабилитацию

Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила направлять маткапитал на лечение вне ОМС

© Fotolia / Firma VШкольник с ограниченными возможностями
Школьник с ограниченными возможностями - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Fotolia / Firma V
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена в Татарстане выступил с предложением использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей, выходящие за рамки ОМС, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.
"Мы предложили расширить действие материнского капитала на лечение и реабилитацию детей до установления им статуса инвалидности. Это предложение направлено в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в комитет Госдумы по здравоохранению, министру здравоохранения России и в Минтруд РФ", - сказала Волынец.
Она сообщила, что к ней поступает много обращений, связанных со случаями, когда ребенку требуется срочное дорогостоящее лечение, но оно не входит в ОМС, поскольку инвалидность еще не установлена. Это может быть несчастный случай или ДТП. "По полису ОМС после ДТП здравоохранение бесплатное, но бывает такое, что какие-то операции не делаются, средства реабилитации могут быть не включены в ОМС. В то же время очень важно сделать это оперативно, особенно, когда речь идет о какой-то операции… Может быть и так, что инвалидность еще не установлена, но есть диагноз и понятно, как лечить, а промедление смерти подобно. Потому что, к сожалению, бывает - деньги есть, а уже поздно. Надо, чтобы таких случаев было как можно меньше", - заявила Волынец.
По ее словам, эта мера поддержки поможет и родителям недоношенных детей, многие из которых появляются на свет с тяжелыми патологиями, на лечение которых нужно много денег.
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"Недоношенные дети, как правило, имеют много диагнозов, детки тяжелые. И помимо того, что идет по ОМС, нужны дополнительные мероприятия по реабилитации, которые не входят в полис. Это очень сложный и длительный процесс. И если своевременно не принимать меры по реабилитации, то ситуация может ухудшаться, причем значительно. Дорога ложка к обеду. Мы эту ложку хотим обеспечить", - подчеркнула детский омбудсмен.
Она добавила, что иногда регламенты не успевают за жизнью, и необходимо минимизировать этот разрыв. "Тем более, что список оснований, на которых можно использовать материнский капитал, растет. И это та цель, которая, как мне кажется, ни у кого не может вызвать никаких сомнений", - сказала Волынец.
Сейчас средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.
 
ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Госдума РФЗдоровье - ОбществоИрина ВолынецРоссия
 
 
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