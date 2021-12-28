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Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года

Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года - РИА Новости, 28.12.2021

Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма должна быть продлена до 2030 года, соответствующее обращение уже направлено в адрес... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:35

2021-12-28T10:35

2021-12-28T10:38

экономика

республика крым

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма должна быть продлена до 2030 года, соответствующее обращение уже направлено в адрес президента РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер напомнил, что перед правительством стоит задача привлечь порядка 1 триллиона частных инвестиций в регион. При этом, отметил он, чтобы привлекать долгосрочные инвестиции, нужно иметь четкий план дальнейших действий в контексте развития полуострова.

республика крым

россия

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экономика, республика крым, марат хуснуллин, россия