https://ria.ru/20211228/krym-1765773794.html
Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года
Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года - РИА Новости, 28.12.2021
Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года
Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма должна быть продлена до 2030 года, соответствующее обращение уже направлено в адрес... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:35
2021-12-28T10:35
2021-12-28T10:38
экономика
республика крым
марат хуснуллин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745452741_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_02381cee7b9fc26bcc8212cc14cdaac8.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма должна быть продлена до 2030 года, соответствующее обращение уже направлено в адрес президента РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер напомнил, что перед правительством стоит задача привлечь порядка 1 триллиона частных инвестиций в регион. При этом, отметил он, чтобы привлекать долгосрочные инвестиции, нужно иметь четкий план дальнейших действий в контексте развития полуострова.
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745452741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b02bb6bd7dac5de04a867d21b486ceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, марат хуснуллин, россия
10:35 28.12.2021 (обновлено: 10:38 28.12.2021)
Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года
Вице-премьер Хуснуллин призвал продлить ФЦП развития Крыма до 2030 года