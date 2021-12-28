https://ria.ru/20211228/krutoy-1765770771.html
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука - РИА Новости, 28.12.2021
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
Внука Игоря Крутого решено было назвать в честь композитора. Малыш появился на свет в ноябре от внебрачного сына Якова. Музыкант признался, что отговаривал... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:45
2021-12-28T10:45
2021-12-28T10:45
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внука Игоря Крутого решено было назвать в честь композитора. Малыш появился на свет в ноябре от внебрачного сына Якова. Музыкант признался, что отговаривал молодых родителей от такого имени.Композитор признался, что для него главное, чтобы внук вырос хорошим парнем.Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
https://ria.ru/20211116/krutoy-1759268487.html
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знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
Внука Крутого решили назвать в честь композитора