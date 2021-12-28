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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211228/krutoy-1765770771.html
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука - РИА Новости, 28.12.2021
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука
Внука Игоря Крутого решено было назвать в честь композитора. Малыш появился на свет в ноябре от внебрачного сына Якова. Музыкант признался, что отговаривал... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:45
2021-12-28T10:45
шоубиз
знаменитости
игорь крутой
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внука Игоря Крутого решено было назвать в честь композитора. Малыш появился на свет в ноябре от внебрачного сына Якова. Музыкант признался, что отговаривал молодых родителей от такого имени.Композитор признался, что для него главное, чтобы внук вырос хорошим парнем.Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
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знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес
10:45 28.12.2021
 
"Я отговаривал детей от этого выбора": Крутой назвал имя внука

Внука Крутого решили назвать в честь композитора

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Народный артист России, композитор, учредитель премии Виктория Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии Виктория-2021, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внука Игоря Крутого решено было назвать в честь композитора. Малыш появился на свет в ноябре от внебрачного сына Якова. Музыкант признался, что отговаривал молодых родителей от такого имени.

"Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя – Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь – становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука", – написал Крутой в Instagram.

Композитор признался, что для него главное, чтобы внук вырос хорошим парнем.

"Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение. Я многое еще пожелал бы Игорьку, но это уже при личном общении с ним…", – заключил Крутой.

Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
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