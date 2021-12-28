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"Россия взяла Европу за причиндалы"
"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 28.12.2021
"Россия взяла Европу за причиндалы"
Читатели британской газеты Daily Mail активно делятся своим мнением относительно заявления замглавы российского МИД Сергея Рябкова об угрозе повторения... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:57
2021-12-28T12:31
в мире
украина
сша
великобритания
владимир путин
джо байден
нато
карибский кризис
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно делятся своим мнением относительно заявления замглавы российского МИД Сергея Рябкова об угрозе повторения Карибского кризиса.Большинство пользователей возложили вину за происходящее на США."(Президент России. — Прим. ред.) Путин не виноват. Это полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет нападать на Украину, однако США хотят, чтобы она сделала именно это", — считает BowDownAndKissDeRing."Но ведь Путин фактически следует примеру американцев. Они были готовы начать войну, лишь бы только отогнать Советы подальше от Кубы, и я сомневаюсь, что они позволили бы России разместить ракеты в Венесуэле или любой другой приграничной стране", — пояснил swissinlondon.Другие комментаторы из-за тревожных заявлений забеспокоились о безопасности своих стран."Мы ведь даже свои границы защитить не можем", — отметил The_Diggler."Мы размякли, мы связаны по рукам и ногам догмами о правах человека, раскаянием насчет исторической несправедливости и мантрами о разнообразии и инклюзивности", — заключил Streicher.Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником JD33 поиронизировал на счет способностей президента США Джо Байдена. "Не волнуйтесь, у Джо все под контролем", — написал он."Да Байден уже сдался", — ответил ему Bring back 45."Россия со своими газовыми поставками схватила Европу за причиндалы", — подчеркнул ClemFandangoReturns.Ранее Рябков оценил действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО как подготовку к повторению опыта ракетного кризиса 1962 года, но на новой военно-технической базе.Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в готовящемся "вторжении" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил блока. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765761753.html
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украина
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, карибский кризис, россия
09:57 28.12.2021 (обновлено: 12:31 28.12.2021)
 
"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной

Читатели Daily Mail: второй Карибский кризис может произойти только по вине США

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно делятся своим мнением относительно заявления замглавы российского МИД Сергея Рябкова об угрозе повторения Карибского кризиса.
Большинство пользователей возложили вину за происходящее на США.
"(Президент России. — Прим. ред.) Путин не виноват. Это полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет нападать на Украину, однако США хотят, чтобы она сделала именно это", — считает BowDownAndKissDeRing.
"Но ведь Путин фактически следует примеру американцев. Они были готовы начать войну, лишь бы только отогнать Советы подальше от Кубы, и я сомневаюсь, что они позволили бы России разместить ракеты в Венесуэле или любой другой приграничной стране", — пояснил swissinlondon.
Другие комментаторы из-за тревожных заявлений забеспокоились о безопасности своих стран.
"Мы ведь даже свои границы защитить не можем", — отметил The_Diggler.
"Мы размякли, мы связаны по рукам и ногам догмами о правах человека, раскаянием насчет исторической несправедливости и мантрами о разнообразии и инклюзивности", — заключил Streicher.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
09:07
Украину призвали "не входить туда, куда ее не просят"
Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником JD33 поиронизировал на счет способностей президента США Джо Байдена.
"Не волнуйтесь, у Джо все под контролем", — написал он.
"Да Байден уже сдался", — ответил ему Bring back 45.
"Россия со своими газовыми поставками схватила Европу за причиндалы", — подчеркнул ClemFandangoReturns.
Ранее Рябков оценил действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО как подготовку к повторению опыта ракетного кризиса 1962 года, но на новой военно-технической базе.
Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в готовящемся "вторжении" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил блока. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории никого не должно волновать.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 14:23
На Украине признали неспособность Запада дать отпор России
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ПутинДжо БайденНАТОКарибский кризисРоссия
 
 
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