13:50 28.12.2021 (обновлено: 14:04 28.12.2021)
Дело мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК
Дело мэра Краснодара Алексеенко передали в центральный аппарат СК
CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей АлексеенкоМэр Краснодара Андрей Алексеенко
КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил журналистам прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
"Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать... Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры", - сказал Табельский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации с градоначальником.
22 декабря, 15:06Появилось видео с задержанным мэром Краснодара
СК 22 декабря сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Краснодара. По версии следствия, Алексеенко, будучи первым замглавы Кубани, в 2018 году через посредника получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки.
Ведомство распространило видео, на котором следователь объявляет градоначальнику о задержании, и сообщило, что рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако вечером того же дня пресс-служба мэрии объявила, что Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять свои обязанности, а 23 декабря видео с задержанием пропало с интернет-ресурсов СК.
Так, сегодня, согласно информации на сайте мэрии, Алексеенко провел еженедельное аппаратное совещание, на котором, в частности, обсуждались вопросы благоустройства Краснодара.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов гордумы Краснодара.