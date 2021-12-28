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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211228/kosulya-1765814132.html
В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак
В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак - РИА Новости, 28.12.2021
В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак
Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли от собак раненую косулю, ей оказали ветеринарную помощь и нашли новый дом, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:12
2021-12-28T13:12
хорошие новости
происшествия
полиция
животные
приморский край
дальнереченск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
умвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли от собак раненую косулю, ей оказали ветеринарную помощь и нашли новый дом, сообщает региональное УМВД РФ."В дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский" поступило сообщение о том, что на улице Свободы, 48 собаки загнали под теплотрассу дикое животное. Находясь на маршруте патрулирования в непосредственной близости, сотрудники патрульно-постовой службы заметили испуганное животное под трубами центрального отопления. Затравленная собаками косуля лежала на земле и не могла подняться из-за полученных травм", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Инспектор ППС прапорщик полиции Василий Ермоленко перенес косулю в служебный автомобиль. Затем полицейские отвезли ее в Дальнереченскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, там косуле оказали помощь."Новый дом косуля обрела в конном клубе "Арамис", работники которого обеспечат своей подопечной уют и заботу", - отметили в УМВД.
https://ria.ru/20211217/olen-1764225314.html
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происшествия, полиция, животные, приморский край, дальнереченск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), умвд рф, россия
13:12 28.12.2021
 
В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак

Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли раненую косулю от стаи собак

© РИА Новости / Владимир АстапковичКосуля
Косуля - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли от собак раненую косулю, ей оказали ветеринарную помощь и нашли новый дом, сообщает региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский" поступило сообщение о том, что на улице Свободы, 48 собаки загнали под теплотрассу дикое животное. Находясь на маршруте патрулирования в непосредственной близости, сотрудники патрульно-постовой службы заметили испуганное животное под трубами центрального отопления. Затравленная собаками косуля лежала на земле и не могла подняться из-за полученных травм", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
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Инспектор ППС прапорщик полиции Василий Ермоленко перенес косулю в служебный автомобиль. Затем полицейские отвезли ее в Дальнереченскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, там косуле оказали помощь.
"Новый дом косуля обрела в конном клубе "Арамис", работники которого обеспечат своей подопечной уют и заботу", - отметили в УМВД.
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Хорошие новостиПроисшествияПолицияЖивотныеПриморский крайДальнереченскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)УМВД РФРоссия
 
 
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