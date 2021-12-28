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В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак

В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак - РИА Новости, 28.12.2021

В Приморье полицейские спасли раненую косулю от стаи собак

Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли от собак раненую косулю, ей оказали ветеринарную помощь и нашли новый дом, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:12

2021-12-28T13:12

2021-12-28T13:12

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Полицейские в Дальнереченске Приморского края спасли от собак раненую косулю, ей оказали ветеринарную помощь и нашли новый дом, сообщает региональное УМВД РФ."В дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский" поступило сообщение о том, что на улице Свободы, 48 собаки загнали под теплотрассу дикое животное. Находясь на маршруте патрулирования в непосредственной близости, сотрудники патрульно-постовой службы заметили испуганное животное под трубами центрального отопления. Затравленная собаками косуля лежала на земле и не могла подняться из-за полученных травм", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Инспектор ППС прапорщик полиции Василий Ермоленко перенес косулю в служебный автомобиль. Затем полицейские отвезли ее в Дальнереченскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, там косуле оказали помощь."Новый дом косуля обрела в конном клубе "Арамис", работники которого обеспечат своей подопечной уют и заботу", - отметили в УМВД.

https://ria.ru/20211217/olen-1764225314.html

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происшествия, полиция, животные, приморский край, дальнереченск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), умвд рф, россия