https://ria.ru/20211228/kosmos-1765882450.html
Китай обвинил США в несоблюдении международного космического права
Китай обвинил США в несоблюдении международного космического права - РИА Новости, 28.12.2021
Китай обвинил США в несоблюдении международного космического права
Действия американских космических компаний подвергают опасности космонавтов, находящихся на орбите, правительству США необходимо начать уважать международное... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:42
2021-12-28T17:42
2021-12-28T17:42
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ПЕКИН, 28 дек - РИА Новости. Действия американских космических компаний подвергают опасности космонавтов, находящихся на орбите, правительству США необходимо начать уважать международное космическое право и принять соответствующие меры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее постоянные представители Китая в ООН направили записку на имя генерального секретаря ООН, в которой сообщили, что китайской орбитальной станции "Тяньгун" дважды в этом году пришлось совершить маневрирование, чтобы не допустить столкновения со спутниками Starlink американской компании SpaceX. В записке также отмечается, что спутники слишком близко подошли к станции, поставив под угрозу безопасность находящихся там китайских космонавтов."Я могу со всей ответственностью заявить, что спутники американской компании SpaceX дважды в этом году оказывались на опасном расстоянии от китайской космической станции - в июле и октябре. Китайские космонавты в это время находились на станции. Им пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить столкновение", - сказал Чжао Лицзянь на брифинге во вторник.Он также напомнил, что, согласно международному договору о космосе, подписанному в 1967 году в том числе США, все страны мира должны охранять безопасность космонавтов, а в случае возникновения ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью, незамедлительно сообщать генеральному секретарю ООН."Страны также должны нести ответственность за деятельность в космосе своих частных компаний", - заявил Чжао Лицзянь.По его словам, США "на каждом шагу" заявляют о своей ответственной позиции по всему, что касается деятельности в космосе, при этом "пренебрегают всеми международными договорами и подвергают опасности жизни космонавтов"."Это классический пример политики двойных стандартов", - заключил представитель МИД.На китайской орбитальной станции "Тяньгун" находятся командир экипажа Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос, Ван Япин, которая стала первой женщиной-космонавтом на борту китайской орбитальной станции, а также Е Гуанфу, для которого полет стал первым в карьере. Космонавты находятся на станции с 16 октября.
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в мире, сша, оон, китай, spacex, мид кнр, чжао лицзянь
Китай обвинил США в несоблюдении международного космического права
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США уважать международное космическое право
ПЕКИН, 28 дек - РИА Новости.
Действия американских космических компаний подвергают опасности космонавтов, находящихся на орбите, правительству США
необходимо начать уважать международное космическое право и принять соответствующие меры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее постоянные представители Китая
в ООН
направили записку на имя генерального секретаря ООН, в которой сообщили, что китайской орбитальной станции "Тяньгун" дважды в этом году пришлось совершить маневрирование, чтобы не допустить столкновения со спутниками Starlink американской компании SpaceX
. В записке также отмечается, что спутники слишком близко подошли к станции, поставив под угрозу безопасность находящихся там китайских космонавтов.
"Я могу со всей ответственностью заявить, что спутники американской компании SpaceX дважды в этом году оказывались на опасном расстоянии от китайской космической станции - в июле и октябре. Китайские космонавты в это время находились на станции. Им пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить столкновение", - сказал Чжао Лицзянь на брифинге во вторник.
Он также напомнил, что, согласно международному договору о космосе, подписанному в 1967 году в том числе США, все страны мира должны охранять безопасность космонавтов, а в случае возникновения ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью, незамедлительно сообщать генеральному секретарю ООН.
"Страны также должны нести ответственность за деятельность в космосе своих частных компаний", - заявил Чжао Лицзянь.
По его словам, США "на каждом шагу" заявляют о своей ответственной позиции по всему, что касается деятельности в космосе, при этом "пренебрегают всеми международными договорами и подвергают опасности жизни космонавтов".
"Это классический пример политики двойных стандартов", - заключил представитель МИД.
На китайской орбитальной станции "Тяньгун" находятся командир экипажа Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос, Ван Япин, которая стала первой женщиной-космонавтом на борту китайской орбитальной станции, а также Е Гуанфу, для которого полет стал первым в карьере. Космонавты находятся на станции с 16 октября.