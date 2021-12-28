16:38 28.12.2021 (обновлено: 18:00 28.12.2021)
На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128 миллиардов рублей
Правительство выделит более 128 миллиардов рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство России выделит на первое полугодие 2022 года более 128,5 миллиарда рублей для медиков, борющихся с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере", — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам Мишустина, средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.
Премьер попросил коллег проконтролировать, чтобы финансирование быстро и вовремя поступало к адресатам. Позднее в пресс-службе кабмина сообщили, что глава правительства подписал соответствующие постановления.
На прошлой неделе премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.