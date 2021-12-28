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На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128 миллиардов рублей

На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.12.2021

На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят более 128 миллиардов рублей

Правительство России выделит на первое полугодие 2022 года более 128,5 миллиарда рублей для медиков, борющихся с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:38

2021-12-28T16:38

2021-12-28T18:00

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общество

правительство рф

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство России выделит на первое полугодие 2022 года более 128,5 миллиарда рублей для медиков, борющихся с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам Мишустина, средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.Премьер попросил коллег проконтролировать, чтобы финансирование быстро и вовремя поступало к адресатам. Позднее в пресс-службе кабмина сообщили, что глава правительства подписал соответствующие постановления.На прошлой неделе премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии