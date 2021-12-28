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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — 60,4%, заявил Роспотребнадзор
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — 60,4%, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 28.12.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — 60,4%, заявил Роспотребнадзор
Коллективный иммунитет к коронавирус в России достиг отметки в 60,4%, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:37
2021-12-28T15:37
2021-12-28T16:51
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирус в России достиг отметки в 60,4%, сообщили в Роспотребнадзоре."Коллективный иммунитет в Российской Федерации по состоянию на 24 декабря — 60,4%", — рассказали в пресс-службе ведомства.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достичь показателя в 90%. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:37 28.12.2021 (обновлено: 16:51 28.12.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — 60,4%, заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: коллективный иммунитет к коронавирусу в России — 60,4%