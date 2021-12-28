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Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19
Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19
Идеального препарата от коронавируса пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:37
2021-12-28T11:37
2021-12-28T11:56
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Идеального препарата от коронавируса пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, - это препараты для раннего старта. То есть пациент должен принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
11:37 28.12.2021 (обновлено: 11:56 28.12.2021)
Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: пока мы не имеем идеального препарата против COVID-19