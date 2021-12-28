https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765790716.html

Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19

Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19

Идеального препарата от коронавируса пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:37

2021-12-28T11:37

2021-12-28T11:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Идеального препарата от коронавируса пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, - это препараты для раннего старта. То есть пациент должен принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765790251.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19