https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765789572.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге - РИА Новости, 28.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - 1802, 1705 и 1574 заражений соответственно,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:32

2021-12-28T11:32

2021-12-28T11:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - 1802, 1705 и 1574 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Санкт-Петербург - 1802, Москва - 1705, Московская область - 1574", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 10, четыре и три соответственно.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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