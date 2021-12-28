https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765789572.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге - РИА Новости, 28.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - 1802, 1705 и 1574 заражений соответственно,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:32
2021-12-28T11:32
2021-12-28T11:33
распространение коронавируса
общество
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коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье - 1802, 1705 и 1574 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Санкт-Петербург - 1802, Москва - 1705, Московская область - 1574", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 10, четыре и три соответственно.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:32 28.12.2021 (обновлено: 11:33 28.12.2021)
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге – 1802