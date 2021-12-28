https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, данная версия является уже... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:30

2021-12-28T09:30

2021-12-28T09:45

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, данная версия является уже 14-ой, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Минздрав России опубликовал 14-ую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса "омикрон", сообщила пресс-служба министерства."Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса – "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"", - говорится в сообщении.В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о новых препаратах - "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир, сообщила пресс-служба министерства."В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название – "МИР 19") и нирматрелвир+ритонавир", - говорится в сообщении.Кроме того, в новой версии актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий, уточнили в пресс-службе.Представлена также подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765664410.html

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