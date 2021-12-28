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https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, данная версия является уже... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:30
2021-12-28T09:45
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, данная версия является уже 14-ой, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Минздрав России опубликовал 14-ую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса "омикрон", сообщила пресс-служба министерства."Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса – "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"", - говорится в сообщении.В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о новых препаратах - "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир, сообщила пресс-служба министерства."В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название – "МИР 19") и нирматрелвир+ритонавир", - говорится в сообщении.Кроме того, в новой версии актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий, уточнили в пресс-службе.Представлена также подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания, отметили в министерстве.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:30 28.12.2021 (обновлено: 09:45 28.12.2021)
 
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, данная версия является уже 14-ой, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Минздрав России опубликовал 14-ую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса "омикрон", сообщила пресс-служба министерства.
"Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса – "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"", - говорится в сообщении.
В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о новых препаратах - "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир, сообщила пресс-служба министерства.
"В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название – "МИР 19") и нирматрелвир+ритонавир", - говорится в сообщении.
Кроме того, в новой версии актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий, уточнили в пресс-службе.
Представлена также подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания, отметили в министерстве.
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