https://ria.ru/20211228/konflikt-1765801460.html

Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов

Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.12.2021

Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские политики и руководство страны недоговороспособно и зависят от западных стран, стремящихся столкнуть лбами два... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:20

2021-12-28T12:20

2021-12-28T12:20

в мире

украина

сша

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские политики и руководство страны недоговороспособно и зависят от западных стран, стремящихся столкнуть лбами два народа - России и Украины."Украинские политики являются зависимыми, самостоятельные решения не принимают. Прежде всего - президент Зеленский. Соответственно, Америке и другим западным странам не нужна процветающая Украина, им нужен конфликт с Россией. Их задача – столкнуть нас лбами, два братских народа. Виной этому исключительно руководство Украины… К сожалению украинские политики недоговороспособны, к сожалению", - сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.Он добавил, что на бытовом уровне жители Украины и России общаются хорошо, о чем свидетельствует поток туристов в Крым из Украины и отсутствие каких-либо конфликтов.

https://ria.ru/20211228/soglashenie-1765768709.html

украина

сша

республика крым

симферополь

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), россия