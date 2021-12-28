https://ria.ru/20211228/konflikt-1765801460.html
Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов
Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.12.2021
Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские политики и руководство страны недоговороспособно и зависят от западных стран, стремящихся столкнуть лбами два... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:20
2021-12-28T12:20
2021-12-28T12:20
в мире
украина
сша
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_82310c039cdbba53f73db5f3d8f5910e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские политики и руководство страны недоговороспособно и зависят от западных стран, стремящихся столкнуть лбами два народа - России и Украины."Украинские политики являются зависимыми, самостоятельные решения не принимают. Прежде всего - президент Зеленский. Соответственно, Америке и другим западным странам не нужна процветающая Украина, им нужен конфликт с Россией. Их задача – столкнуть нас лбами, два братских народа. Виной этому исключительно руководство Украины… К сожалению украинские политики недоговороспособны, к сожалению", - сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.Он добавил, что на бытовом уровне жители Украины и России общаются хорошо, о чем свидетельствует поток туристов в Крым из Украины и отсутствие каких-либо конфликтов.
https://ria.ru/20211228/soglashenie-1765768709.html
украина
сша
республика крым
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_452a28dac9c2805b2d9f22e6c6808c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), россия
Западу выгодно столкнуть Россию и Украину в конфликте, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: Западу выгодно столкнуть народы России и Украины в конфликте