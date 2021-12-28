https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html

"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных

"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных - РИА Новости, 28.12.2021

"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных

Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:00

2021-12-28T10:00

2021-12-28T11:35

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200 колясок для домашних питомцев, и еще 20–30 изделий у нее в предзаказе.Впервые идея создать инвалидную коляску для животного появилась у нее в 2018 году. Кристина организовывала сбор корма для приюта, а когда школьники привезли собранное, девочка заметила маленькую собачку на заводской инвалидной коляске.В этом году она заняла первое место в международной премии #МЫВМЕСТЕ. За победу в своей номинации школьница получит грант на строительство новых конструкций для кошек и собак.Разобрать на составляющиеВсе изделия Кристина создает из полипропиленовых труб и различных переходников: их она использует для жесткого каркаса, а из мягких материалов делает закрепители для тела животного – ремни, бандажи. Также для колясок нужны колеса, в ход идут любые – хоть от детских игрушек, хоть от садовых тачек.Каждая коляска делается по индивидуальным меркам. Девушка запрашивает у хозяев животного его размеры – обхват шеи, высоту лап, высоту в холке, длину туловища – и исходя из этого создает конструкцию.Кристина отмечает, что такой прикладной способ помощи животным – самый действенный, ведь так "можно реально помочь животным, которые нуждаются в поддержке".Все материалы она вначале покупала самостоятельно, но сейчас заказчики сами часто оплачивают детали. Иногда помощь приходит от строительных магазинов и простых людей."Это счастье!"Своих "пациентов" юный конструктор обычно не видит вживую: к ней обращаются владельцы собак и кошей со всей России и присылают замеры дистанционно, а по почте изделие попадет к адресату. Через мессенджеры ей присылают фотографии и видео питомцев в ее колясках.История болезниБольшинство животных, которым Кристина делает коляски, – это домашние любимцы, получившие травмы задних год или позвоночника. Некоторым становится сложнее ходить в силу возраста, таким коляска нужна скорее для поддержки, чтобы продлить активность.Иногда заказы на коляски приходят из приютов, и вот там уже намного более серьезные истории болезней.Также, по мнению девушки, людям ошибочно кажется, что животных-инвалидов не так много.Не заканчивать никогдаСейчас Кристина учится в 11-м классе и готовится поступать в институт на переводчика. Девушка понимает, что совмещать учебу и хобби будет сложно, но не планирует закачивать дело.

https://ria.ru/20211208/zhivotnye-1762620207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество