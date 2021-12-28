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"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных - РИА Новости, 28.12.2021
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных
Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:00
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общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200 колясок для домашних питомцев, и еще 20–30 изделий у нее в предзаказе.Впервые идея создать инвалидную коляску для животного появилась у нее в 2018 году. Кристина организовывала сбор корма для приюта, а когда школьники привезли собранное, девочка заметила маленькую собачку на заводской инвалидной коляске.В этом году она заняла первое место в международной премии #МЫВМЕСТЕ. За победу в своей номинации школьница получит грант на строительство новых конструкций для кошек и собак.Разобрать на составляющиеВсе изделия Кристина создает из полипропиленовых труб и различных переходников: их она использует для жесткого каркаса, а из мягких материалов делает закрепители для тела животного – ремни, бандажи. Также для колясок нужны колеса, в ход идут любые – хоть от детских игрушек, хоть от садовых тачек.Каждая коляска делается по индивидуальным меркам. Девушка запрашивает у хозяев животного его размеры – обхват шеи, высоту лап, высоту в холке, длину туловища – и исходя из этого создает конструкцию.Кристина отмечает, что такой прикладной способ помощи животным – самый действенный, ведь так "можно реально помочь животным, которые нуждаются в поддержке".Все материалы она вначале покупала самостоятельно, но сейчас заказчики сами часто оплачивают детали. Иногда помощь приходит от строительных магазинов и простых людей."Это счастье!"Своих "пациентов" юный конструктор обычно не видит вживую: к ней обращаются владельцы собак и кошей со всей России и присылают замеры дистанционно, а по почте изделие попадет к адресату. Через мессенджеры ей присылают фотографии и видео питомцев в ее колясках.История болезниБольшинство животных, которым Кристина делает коляски, – это домашние любимцы, получившие травмы задних год или позвоночника. Некоторым становится сложнее ходить в силу возраста, таким коляска нужна скорее для поддержки, чтобы продлить активность.Иногда заказы на коляски приходят из приютов, и вот там уже намного более серьезные истории болезней.Также, по мнению девушки, людям ошибочно кажется, что животных-инвалидов не так много.Не заканчивать никогдаСейчас Кристина учится в 11-м классе и готовится поступать в институт на переводчика. Девушка понимает, что совмещать учебу и хобби будет сложно, но не планирует закачивать дело.
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общество
10:00 28.12.2021 (обновлено: 11:35 28.12.2021)
 

"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных

© Николай ФиляковСобака породы такса на на инвалидной коляске для животных
Собака породы такса на на инвалидной коляске для животных
© Николай Филяков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200 колясок для домашних питомцев, и еще 20–30 изделий у нее в предзаказе.
Впервые идея создать инвалидную коляску для животного появилась у нее в 2018 году. Кристина организовывала сбор корма для приюта, а когда школьники привезли собранное, девочка заметила маленькую собачку на заводской инвалидной коляске.

"Я загорелась этой идеей и полезла смотреть, что есть в интернете по этой теме. Оказалось, что коляски можно изготавливать самим", – вспоминает Кристина.

В этом году она заняла первое место в международной премии #МЫВМЕСТЕ. За победу в своей номинации школьница получит грант на строительство новых конструкций для кошек и собак.

Разобрать на составляющие

Все изделия Кристина создает из полипропиленовых труб и различных переходников: их она использует для жесткого каркаса, а из мягких материалов делает закрепители для тела животного – ремни, бандажи. Также для колясок нужны колеса, в ход идут любые – хоть от детских игрушек, хоть от садовых тачек.
Каждая коляска делается по индивидуальным меркам. Девушка запрашивает у хозяев животного его размеры – обхват шеи, высоту лап, высоту в холке, длину туловища – и исходя из этого создает конструкцию.

"Все это нужно, чтобы надежно закрепить животное, чтобы ничего не мешало ему ходить и не разболталось, если питомец попытается бегать", – добавила она.

Кристина отмечает, что такой прикладной способ помощи животным – самый действенный, ведь так "можно реально помочь животным, которые нуждаются в поддержке".
Все материалы она вначале покупала самостоятельно, но сейчас заказчики сами часто оплачивают детали. Иногда помощь приходит от строительных магазинов и простых людей.

"Это счастье!"

Своих "пациентов" юный конструктор обычно не видит вживую: к ней обращаются владельцы собак и кошей со всей России и присылают замеры дистанционно, а по почте изделие попадет к адресату. Через мессенджеры ей присылают фотографии и видео питомцев в ее колясках.

"Когда я вижу, как животное может бегать и виляет хвостом, я понимаю, что изделие не пошло впустую, что собачка реально будет им пользоваться. Это счастье!", – отмечает она.

История болезни

Большинство животных, которым Кристина делает коляски, – это домашние любимцы, получившие травмы задних год или позвоночника. Некоторым становится сложнее ходить в силу возраста, таким коляска нужна скорее для поддержки, чтобы продлить активность.
Иногда заказы на коляски приходят из приютов, и вот там уже намного более серьезные истории болезней.

"Часто в приюты собаки попадают с улицы, где к ним очень плохо относились и даже специально калечили. Такие собаки имеют самые серьезные травмы", – рассказал она.

Также, по мнению девушки, людям ошибочно кажется, что животных-инвалидов не так много.

"Таких зверей на самом деле очень много, просто если оно уличное, то без поддержки людей быстро погибает, а домашние питомцы вынуждены безвылазно сидеть дома", – говорит Кристина.

Не заканчивать никогда

Сейчас Кристина учится в 11-м классе и готовится поступать в институт на переводчика. Девушка понимает, что совмещать учебу и хобби будет сложно, но не планирует закачивать дело.

"Мне придется прекратить на какое-то время из-за учебы, это я понимаю, но точно к этому вернусь и буду искать возможность продолжать помогать животным", – делится Станкова.

Питомец нижегородского благотворительного фонда защиты животных Сострадание НН
8 декабря, 10:00
Бездомный – не безнадежный: питомцев из приюта стали чаще забирать домой
 
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