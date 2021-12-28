https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных - РИА Новости, 28.12.2021
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных
Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:00
2021-12-28T10:00
2021-12-28T11:35
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200 колясок для домашних питомцев, и еще 20–30 изделий у нее в предзаказе.Впервые идея создать инвалидную коляску для животного появилась у нее в 2018 году. Кристина организовывала сбор корма для приюта, а когда школьники привезли собранное, девочка заметила маленькую собачку на заводской инвалидной коляске.В этом году она заняла первое место в международной премии #МЫВМЕСТЕ. За победу в своей номинации школьница получит грант на строительство новых конструкций для кошек и собак.Разобрать на составляющиеВсе изделия Кристина создает из полипропиленовых труб и различных переходников: их она использует для жесткого каркаса, а из мягких материалов делает закрепители для тела животного – ремни, бандажи. Также для колясок нужны колеса, в ход идут любые – хоть от детских игрушек, хоть от садовых тачек.Каждая коляска делается по индивидуальным меркам. Девушка запрашивает у хозяев животного его размеры – обхват шеи, высоту лап, высоту в холке, длину туловища – и исходя из этого создает конструкцию.Кристина отмечает, что такой прикладной способ помощи животным – самый действенный, ведь так "можно реально помочь животным, которые нуждаются в поддержке".Все материалы она вначале покупала самостоятельно, но сейчас заказчики сами часто оплачивают детали. Иногда помощь приходит от строительных магазинов и простых людей."Это счастье!"Своих "пациентов" юный конструктор обычно не видит вживую: к ней обращаются владельцы собак и кошей со всей России и присылают замеры дистанционно, а по почте изделие попадет к адресату. Через мессенджеры ей присылают фотографии и видео питомцев в ее колясках.История болезниБольшинство животных, которым Кристина делает коляски, – это домашние любимцы, получившие травмы задних год или позвоночника. Некоторым становится сложнее ходить в силу возраста, таким коляска нужна скорее для поддержки, чтобы продлить активность.Иногда заказы на коляски приходят из приютов, и вот там уже намного более серьезные истории болезней.Также, по мнению девушки, людям ошибочно кажется, что животных-инвалидов не так много.Не заканчивать никогдаСейчас Кристина учится в 11-м классе и готовится поступать в институт на переводчика. Девушка понимает, что совмещать учебу и хобби будет сложно, но не планирует закачивать дело.
https://ria.ru/20211208/zhivotnye-1762620207.html
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общество
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Школьница-волонтер из Приморского края бесплатно создает инвалидные коляски для кошек и собак. Кристина Станкова в свои 17 лет уже успела сделать порядка 200 колясок для домашних питомцев, и еще 20–30 изделий у нее в предзаказе.
Впервые идея создать инвалидную коляску для животного появилась у нее в 2018 году. Кристина организовывала сбор корма для приюта, а когда школьники привезли собранное, девочка заметила маленькую собачку на заводской инвалидной коляске.
"Я загорелась этой идеей и полезла смотреть, что есть в интернете по этой теме. Оказалось, что коляски можно изготавливать самим", – вспоминает Кристина.
В этом году она заняла первое место в международной премии #МЫВМЕСТЕ. За победу в своей номинации школьница получит грант на строительство новых конструкций для кошек и собак.
Разобрать на составляющие
Все изделия Кристина создает из полипропиленовых труб и различных переходников: их она использует для жесткого каркаса, а из мягких материалов делает закрепители для тела животного – ремни, бандажи. Также для колясок нужны колеса, в ход идут любые – хоть от детских игрушек, хоть от садовых тачек.
Каждая коляска делается по индивидуальным меркам. Девушка запрашивает у хозяев животного его размеры – обхват шеи, высоту лап, высоту в холке, длину туловища – и исходя из этого создает конструкцию.
"Все это нужно, чтобы надежно закрепить животное, чтобы ничего не мешало ему ходить и не разболталось, если питомец попытается бегать", – добавила она.
Кристина отмечает, что такой прикладной способ помощи животным – самый действенный, ведь так "можно реально помочь животным, которые нуждаются в поддержке".
Все материалы она вначале покупала самостоятельно, но сейчас заказчики сами часто оплачивают детали. Иногда помощь приходит от строительных магазинов и простых людей.
"Это счастье!"
Своих "пациентов" юный конструктор обычно не видит вживую: к ней обращаются владельцы собак и кошей со всей России и присылают замеры дистанционно, а по почте изделие попадет к адресату. Через мессенджеры ей присылают фотографии и видео питомцев в ее колясках.
"Когда я вижу, как животное может бегать и виляет хвостом, я понимаю, что изделие не пошло впустую, что собачка реально будет им пользоваться. Это счастье!", – отмечает она.
История болезни
Большинство животных, которым Кристина делает коляски, – это домашние любимцы, получившие травмы задних год или позвоночника. Некоторым становится сложнее ходить в силу возраста, таким коляска нужна скорее для поддержки, чтобы продлить активность.
Иногда заказы на коляски приходят из приютов, и вот там уже намного более серьезные истории болезней.
"Часто в приюты собаки попадают с улицы, где к ним очень плохо относились и даже специально калечили. Такие собаки имеют самые серьезные травмы", – рассказал она.
Также, по мнению девушки, людям ошибочно кажется, что животных-инвалидов не так много.
"Таких зверей на самом деле очень много, просто если оно уличное, то без поддержки людей быстро погибает, а домашние питомцы вынуждены безвылазно сидеть дома", – говорит Кристина.
Не заканчивать никогда
Сейчас Кристина учится в 11-м классе и готовится поступать в институт на переводчика. Девушка понимает, что совмещать учебу и хобби будет сложно, но не планирует закачивать дело.
"Мне придется прекратить на какое-то время из-за учебы, это я понимаю, но точно к этому вернусь и буду искать возможность продолжать помогать животным", – делится Станкова.