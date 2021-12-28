https://ria.ru/20211228/klimat-1765751476.html

Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента

Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента - РИА Новости, 28.12.2021

Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента

Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:15

2021-12-28T03:15

2021-12-28T03:15

в мире

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

арктика

климат

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Он напомнил, что, по оценкам Росгидромета, изменение климата на территории РФ происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру, что приводит к уменьшению площади морского льда Арктики, возрастанию повторяемости и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений, засухам. Особую роль на стыке адаптации и предотвращения изменения климата, по его мнению, будет играть борьба с лесными пожарами: здесь необходимо создать комплексную дорожную карту по предупреждению и борьбе с ними.

https://ria.ru/20211112/peregovory-1758859204.html

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арктика

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в мире, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), арктика, климат, россия, руслан эдельгериев