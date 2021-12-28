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Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента
Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента - РИА Новости, 28.12.2021
Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента
Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:15
2021-12-28T03:15
в мире
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
арктика
климат
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Он напомнил, что, по оценкам Росгидромета, изменение климата на территории РФ происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру, что приводит к уменьшению площади морского льда Арктики, возрастанию повторяемости и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений, засухам. Особую роль на стыке адаптации и предотвращения изменения климата, по его мнению, будет играть борьба с лесными пожарами: здесь необходимо создать комплексную дорожную карту по предупреждению и борьбе с ними.
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в мире, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), арктика, климат, россия, руслан эдельгериев
03:15 28.12.2021
 
Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента

Советник президента России Эдельгериев: мир не успевает адаптироваться к изменению климата

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
"Критическую важность приобретает адаптация, которая требует огромных инфраструктурных инвестиций и долгосрочного видения. К сожалению, не только в России, но и во всем мире адаптационные мероприятия не поспевают за происходящим изменением климата. При этом нашей стране стоит всерьез озаботиться именно адаптацией к изменению климата, на этом планирую сосредоточить свое внимание в 2022 году", - сказал Эдельгериев.
Он напомнил, что, по оценкам Росгидромета, изменение климата на территории РФ происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру, что приводит к уменьшению площади морского льда Арктики, возрастанию повторяемости и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений, засухам. Особую роль на стыке адаптации и предотвращения изменения климата, по его мнению, будет играть борьба с лесными пожарами: здесь необходимо создать комплексную дорожную карту по предупреждению и борьбе с ними.
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Спецпредставитель президента рассказал о переговорах с США по климату
 
В миреМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)АрктикаКлиматРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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