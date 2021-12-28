Человечество не поспевает за изменением климата, заявил советник президента
Советник президента России Эдельгериев: мир не успевает адаптироваться к изменению климата
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменение климата происходит быстрее, чем человечество к нему адаптируется, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
"Критическую важность приобретает адаптация, которая требует огромных инфраструктурных инвестиций и долгосрочного видения. К сожалению, не только в России, но и во всем мире адаптационные мероприятия не поспевают за происходящим изменением климата. При этом нашей стране стоит всерьез озаботиться именно адаптацией к изменению климата, на этом планирую сосредоточить свое внимание в 2022 году", - сказал Эдельгериев.
Он напомнил, что, по оценкам Росгидромета, изменение климата на территории РФ происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру, что приводит к уменьшению площади морского льда Арктики, возрастанию повторяемости и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений, засухам. Особую роль на стыке адаптации и предотвращения изменения климата, по его мнению, будет играть борьба с лесными пожарами: здесь необходимо создать комплексную дорожную карту по предупреждению и борьбе с ними.