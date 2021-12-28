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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211228/kitay-1765825293.html
Десятилетие водорода. Китай готовится к "зеленому" переходу
Десятилетие водорода. Китай готовится к "зеленому" переходу - РИА Новости, 28.12.2021
Десятилетие водорода. Китай готовится к "зеленому" переходу
В Китае активно развивается энергетика на водороде. Компания Sinopec планирует построить крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. В компании... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:48
2021-12-28T14:48
россия-китай: главное
экология
технологии
энергетика
китай
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МОСКВА, 28 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае активно развивается энергетика на водороде. Компания Sinopec планирует построить крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 годам. С этим согласны и экономисты, и эксперты по энергетике. Они уверены, что к 2031 году транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели бензином. Как КНР развивает водородную индустрию – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Перспективная энергияЭксперты в сфере энергетики называют второе десятилетие XXIвека "десятилетием водорода". Сегодня главным вызовом для всех стран мира является изменение климата. Ключевые задачи государств на ближайшие годы включают в себя энергетический переход – использование все большего количества возобновляемых источников энергии. В долгосрочные стратегии многих стран входит и развитие чистой водородной энергетики.По данным Китайского альянса инноваций в области промышленных технологий производства водорода, объем производства водородной энергетики в Китае достигнет 1 триллиона юаней к 2025 году, а потребность в водороде к 2050 году приблизится к 60 миллионам тонн. Альянс ожидает, что водород будет составлять более 10 процентов энергобаланса страны и станет новой опорой роста экономики с годовой стоимостью производственной цепочки, превышающей 12 триллионов юаней к 2050 году.Впервые водородная энергия была включена в отчет правительства Китая в 2019 году, В документе говорилось, что правительство будет способствовать строительству зарядных станций и установок для заправки водородом. В прошлом году вышел документ Государственного совета, в котором содержится призыв к активизации исследований и разработки технологий, связанных с хранением водорода, заправкой водородным топливом, снижением производственных затрат и безопасностью.К концу 2020 года в Китае было 128 водородных заправочных станций и более семи тысяч автомобилей на водородных топливных элементах.Обязательство Китая о достижении углеродной нейтральности к 2060 году повышает значимость водородной энергетики. По данным Bloomberg, более трети государственных предприятий в КНР готовятся к освоению водородной энергетики. К августу 2021 года о планах по развитию водородной промышленности объявили и по меньшей мере 23 провинции по всей стране.Некоторые компании специализируются на водородном транспорте. Например, Sinopec, China National Petroleum Corporation и State Power Investment Corporation разрабатывают планы развития водородных заправочных станций.Уникальный проектSinopec на днях объявила о начале строительства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода, вырабатываемого при помощи солнечной энергии. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов юаней (470 миллионов долларов). Ожидается, что после ввода завода в эксплуатацию в 2023 году, он будет производить 20 тысяч тонн "зеленого" водорода ежегодно.Пилотный проект включает в себя производство фотоэлектрической энергии, передачу и преобразование электроэнергии, а также производство, хранение и транспортировку водорода, сообщили в компании. Он предусматривает строительство солнечной электростанции ​​мощностью 300 мегаватт, способной производить 618 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.Завод позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 485 тысяч тонн в год и будет способствовать усилиям Китая по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.Проект также играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также в обеспечении внутренней энергетической безопасности КНР.Северо-запад Китая богат возобновляемыми источниками энергии и, таким образом, является подходящим местом для размещения такого производства, указывает руководитель отдела разведки и исследований Исследовательского института экономики и развития Sinopec Ло Цзосянь.Эксперт добавил, что, по мере развития технологий стоимость "зеленого" водорода будет постепенно снижаться.
https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html
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экология, технологии, энергетика, китай
14:48 28.12.2021
 

Десятилетие водорода. Китай готовится к "зеленому" переходу

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsРабочие чистят водоробус в Пекине
Рабочие чистят водоробус в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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МОСКВА, 28 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае активно развивается энергетика на водороде. Компания Sinopec планирует построить крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 годам. С этим согласны и экономисты, и эксперты по энергетике. Они уверены, что к 2031 году транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели бензином. Как КНР развивает водородную индустрию – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Перспективная энергия

Эксперты в сфере энергетики называют второе десятилетие XXIвека "десятилетием водорода". Сегодня главным вызовом для всех стран мира является изменение климата. Ключевые задачи государств на ближайшие годы включают в себя энергетический переход – использование все большего количества возобновляемых источников энергии. В долгосрочные стратегии многих стран входит и развитие чистой водородной энергетики.
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По данным Китайского альянса инноваций в области промышленных технологий производства водорода, объем производства водородной энергетики в Китае достигнет 1 триллиона юаней к 2025 году, а потребность в водороде к 2050 году приблизится к 60 миллионам тонн. Альянс ожидает, что водород будет составлять более 10 процентов энергобаланса страны и станет новой опорой роста экономики с годовой стоимостью производственной цепочки, превышающей 12 триллионов юаней к 2050 году.
Впервые водородная энергия была включена в отчет правительства Китая в 2019 году, В документе говорилось, что правительство будет способствовать строительству зарядных станций и установок для заправки водородом. В прошлом году вышел документ Государственного совета, в котором содержится призыв к активизации исследований и разработки технологий, связанных с хранением водорода, заправкой водородным топливом, снижением производственных затрат и безопасностью.
К концу 2020 года в Китае было 128 водородных заправочных станций и более семи тысяч автомобилей на водородных топливных элементах.
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Некоторые компании специализируются на водородном транспорте. Например, Sinopec, China National Petroleum Corporation и State Power Investment Corporation разрабатывают планы развития водородных заправочных станций.

Уникальный проект

Sinopec на днях объявила о начале строительства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода, вырабатываемого при помощи солнечной энергии. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов юаней (470 миллионов долларов). Ожидается, что после ввода завода в эксплуатацию в 2023 году, он будет производить 20 тысяч тонн "зеленого" водорода ежегодно.
Пилотный проект включает в себя производство фотоэлектрической энергии, передачу и преобразование электроэнергии, а также производство, хранение и транспортировку водорода, сообщили в компании. Он предусматривает строительство солнечной электростанции ​​мощностью 300 мегаватт, способной производить 618 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.
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Завод позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 485 тысяч тонн в год и будет способствовать усилиям Китая по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Проект также играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также в обеспечении внутренней энергетической безопасности КНР.
Северо-запад Китая богат возобновляемыми источниками энергии и, таким образом, является подходящим местом для размещения такого производства, указывает руководитель отдела разведки и исследований Исследовательского института экономики и развития Sinopec Ло Цзосянь.
Эксперт добавил, что, по мере развития технологий стоимость "зеленого" водорода будет постепенно снижаться.
 
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