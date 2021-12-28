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Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского
Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского - РИА Новости, 28.12.2021
Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подготовил положительную характеристику для представления в суд на имя блогера Юрия... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:52
2021-12-28T16:52
госдума рф
лдпр
мовсар бараев
василий власов
россия
юрий хованский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подготовил положительную характеристику для представления в суд на имя блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост", до этого он был помощником парламентария."Хованский Юрий Михайлович осуществлял функции помощника депутата Государственной Думы VII созыва Власова Василия Максимовича по работе в Государственной Думе на общественных началах. В ходе осуществления своих полномочий Хованский Юрий Михайлович зарекомендовал себя в качестве активного общественного деятеля не только обращающего внимание на острейшие социальные проблемы российского общества, но и предлагающего решения данных проблем", - говорится в характеристике, текст которой Власов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.Парламентарий отметил, что за время своей деятельности Хованский лично обработал несколько сотен поступивших к нему обращений граждан, по которым были направлены депутатские запросы, и по большей части которых удалось добиться положительных для граждан результатов."Осуществляя свою деятельность на безвозмездной основе, Хованский Юрий Михайлович показал себя как трудолюбивый, ответственный, бескорыстный, инициативный сотрудник. В общении открыт, неконфликтен, пользуется уважением у коллег", - добавил он.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Последний раз суд продлил арест Хованскому по 8 января. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. В декабре в Куйбышевский районный суд поступило ходатайство следствия об отмене ареста Хованскому. Заседание суда назначено на 29 декабря.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
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госдума рф, лдпр, мовсар бараев, василий власов, россия, юрий хованский
16:52 28.12.2021
 
Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского

Депутат Власов подготовил характеристику на Хованского, работавшего у него помощником

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подготовил положительную характеристику для представления в суд на имя блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост", до этого он был помощником парламентария.
"Хованский Юрий Михайлович осуществлял функции помощника депутата Государственной Думы VII созыва Власова Василия Максимовича по работе в Государственной Думе на общественных началах. В ходе осуществления своих полномочий Хованский Юрий Михайлович зарекомендовал себя в качестве активного общественного деятеля не только обращающего внимание на острейшие социальные проблемы российского общества, но и предлагающего решения данных проблем", - говорится в характеристике, текст которой Власов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Парламентарий отметил, что за время своей деятельности Хованский лично обработал несколько сотен поступивших к нему обращений граждан, по которым были направлены депутатские запросы, и по большей части которых удалось добиться положительных для граждан результатов.
"Осуществляя свою деятельность на безвозмездной основе, Хованский Юрий Михайлович показал себя как трудолюбивый, ответственный, бескорыстный, инициативный сотрудник. В общении открыт, неконфликтен, пользуется уважением у коллег", - добавил он.
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Последний раз суд продлил арест Хованскому по 8 января. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. В декабре в Куйбышевский районный суд поступило ходатайство следствия об отмене ареста Хованскому. Заседание суда назначено на 29 декабря.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
 
Госдума РФЛДПРМовсар БараевВасилий ВласовРоссияЮрий Хованский
 
 
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