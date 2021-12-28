https://ria.ru/20211228/khovanskiy-1765869713.html

Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского

Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского - РИА Новости, 28.12.2021

Депутат Власов подготовил положительную характеристику на Хованского

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подготовил положительную характеристику для представления в суд на имя блогера Юрия... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:52

2021-12-28T16:52

2021-12-28T16:52

госдума рф

лдпр

мовсар бараев

василий власов

россия

юрий хованский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2078d82117cbd33e6e0d745e90e42691.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов подготовил положительную характеристику для представления в суд на имя блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост", до этого он был помощником парламентария."Хованский Юрий Михайлович осуществлял функции помощника депутата Государственной Думы VII созыва Власова Василия Максимовича по работе в Государственной Думе на общественных началах. В ходе осуществления своих полномочий Хованский Юрий Михайлович зарекомендовал себя в качестве активного общественного деятеля не только обращающего внимание на острейшие социальные проблемы российского общества, но и предлагающего решения данных проблем", - говорится в характеристике, текст которой Власов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.Парламентарий отметил, что за время своей деятельности Хованский лично обработал несколько сотен поступивших к нему обращений граждан, по которым были направлены депутатские запросы, и по большей части которых удалось добиться положительных для граждан результатов."Осуществляя свою деятельность на безвозмездной основе, Хованский Юрий Михайлович показал себя как трудолюбивый, ответственный, бескорыстный, инициативный сотрудник. В общении открыт, неконфликтен, пользуется уважением у коллег", - добавил он.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Последний раз суд продлил арест Хованскому по 8 января. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. В декабре в Куйбышевский районный суд поступило ходатайство следствия об отмене ареста Хованскому. Заседание суда назначено на 29 декабря.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20211112/khovanskiy-1758777571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, лдпр, мовсар бараев, василий власов, россия, юрий хованский